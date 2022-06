Moskvě docházejí zásoby piva z dovozu. Místní si musí zvykat na novou realitu

„Promiňte, to byla poslední láhev českého piva,“ říká číšník v jedné z moskevských restaurací měsíc poté, co Moskva vyslala vojáky na Ukrajinu a Západ odpověděl uvalením rozsáhlých sankcí proti Rusku. „Některé hospody si udělaly velké zásoby, když to všechno začalo. Ale pokud vím, po 24. únoru už nebyly objednány a potvrzeny žádné nové dodávky,“ dodává Alexander Skripkin, který v Moskvě provozuje dva bary.

Ruská ekonomika se dostala pod tlak a Rusové, dosud uvyklí na bohatý výběr alkoholu zahraniční výroby, si musí zvykat na novou realitu. „Situace s pivem je velmi neradostná,“ dosvědčuje 36letý IT expert Anton, který pracuje pro státní finanční organizaci v Moskvě. „Když pominu značky Paulaner, Pilsner Urquell a další dobroty, nejsem si jistý ani tím, jak dlouho vydrží ruské pivo. Problémy jsou nejen s dovozem piva, ale i s dovozem chmele,“ dodal.

Ruské pivovary jsou do značné míry závislé na dovozu surovin včetně zmíněného chmele. „Komplikace s posíláním peněz dodavatelům v Evropě a Americe a narušení dodavatelských řetězců jsou nyní dva největší problémy,“ uvedlo ruské sdružení výrobců piva s odvoláním na společnost Beer Resource, jednoho z největších ruských distributorů surovin pro pivovary.

Začátkem března společnosti Carlsberg, AB Inbev a Heineken zastavily výrobu a prodej svých vlajkových piv v zemi a od té doby uvedly, že své podniky v této zemi prodají.

Největší zahraniční kontejnerové společnosti na světě včetně tří největších MSC, Maersk a CMA CGM dočasně pozastavily přepravu nákladu do Ruska a z Ruska, zatímco země Evropské unie, které mají společné hranice s Ruskem a Běloruskem, zakázaly vjezd nákladním vozidlům registrovaným v těchto zemích.

Guinness se nevrátí

„Guinness už není a nevrátí se, alespoň prozatím,“ potvrzuje barman ve velké hospodě White Hart v anglickém stylu, která stojí v centru Moskvy vedle centrální banky. Dříve se zde toto černé pivo prodávalo za 690 rublů (asi 260 korun) za půllitr.

Společnost Diageo, která vyrábí vodku Smirnoff a Guinness, zahájila vlastní distribuci v Rusku v roce 2006 a svého času zaznamenala v zemi obrovský růstový potenciál. V březnu oznámila, že pozastavila veškerý vývoz do Ruska i místní výrobu svých piv.

Guinness, jehož trvanlivost je při skladování v sudech jeden rok, je však stále k dostání ve dvou moskevských hospodách. Sami barmani ale říkají, že prodávají zásoby s malou nadějí, že budou v dohledné době doplněny. „Máme zásoby, které by měly vystačit na půl roku,“ říká zástupce dovozce piva Nice Beer se sídlem na moskevském předměstí.

Také tvrdý alkohol zahraniční výroby by se mohl stát nedostatkovým zbožím. Sklady jsou téměř prázdné a restaurace prodávají staré zásoby, přisvědčuje Sergej Mironov, ombudsman moskevského restauračního podnikání, jehož citovala ruská státní tisková agentura RIA.

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že sankce se vrátí Západu jako bumerang a poskytnou nové příležitosti ruským firmám, které budou moci obsadit prostor uvolněný zahraničními značkami.

Vzhledem k vysychajícím tokům alkoholu ze zahraničí uvažují bary a obchody o nápojích místní výroby. „Začali jsme hledat domácí alternativy k zahraničním pivům a v důsledku toho se výběr drasticky změnil. Dovážený alkohol je nyní o 20–50 procent dražší, zatímco místní piva jsou o něco levnější, než byla ta dovážená před 24. únorem,“ uvedl Skripkin.