„Nedostatek existuje, ale zatím se neprojevil,“ řekl Novak reportérovi ruské státní televize Pavlu Zarubinovi v odpovědi na otázku, jak vážné škody Rusku způsobují ukrajinské útoky na rafinerie.
„Plánujeme mimo jiné zvýšit dodávky na domácí trh ze zemí blízkého i vzdáleného zahraničí a také navýšit vlastní výrobu,“ dodal místopředseda ruské vlády s tím, že situaci chce Rusko řešit také odkladem plánovaných oprav rafinerií na pozdější dobu.
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Rusko se letos potýká s nedostatkem pohonných hmot, ruské rafinerie se totiž opakovaně staly terčem ukrajinských dronových útoků. Koncem října Rusko opět prodloužilo zákaz vývozu nafty, který se vztahuje na výrobce tohoto paliva. Tento zákaz má zůstat v platnosti do konce ledna příštího roku.
Agentura Reuters minulý týden s odvoláním na své zdroje z odvětví uvedla, že od konce října se celkový objem ropy zpracované v ruských rafineriích vlivem ukrajinských útoků snížil o 45 procent.
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V některých ruských regionech se stejně jako v předešlých obdobích tohoto roku opět začaly tvořit fronty u čerpacích stanic.
Rusko od února 2022 vede proti Ukrajině válku v plném rozsahu, napadená země podniká odvetné útoky na různé cíle v Rusku. Kromě vojenských objektů jde o ropné rafinerie a další petrochemickou infrastrukturu či o průmyslové firmy, které vyrábějí pro ruskou armádu.