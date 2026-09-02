Každé ráno přistává na letišti v Malé letadlo ruského Aeroflotu. Zhruba o dvě hodiny později se vrací do Moskvy a kromě cestujících převáží také náklad ze Spojených států, Evropy nebo Číny. Podle dokumentů, které prostudoval portál The Wall Street Journal, se na přepravě podílejí místní prostředníci a logistické firmy napojené na obchod s Ruskem.
Zboží často formálně vůbec nevstoupí na území Malediv a zůstává pouze v letištním prostoru. Kontroly jsou omezené a úřady se při nich spoléhají hlavně na přepravní dokumenty.