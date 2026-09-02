Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mezistanice cestou do Ruska. Maledivy pomáhají obcházet sankce, USA tlačí na změnu

Jiří Lacina
  15:00

Fotogalerie13 Premium

Terminál letiště v Malé na Maledivách (20. února 2018) | foto: Profimedia.cz

Maledivy patří k nejvyhledávanějším turistickým destinacím na světě. V posledních letech se ale staly také důležitým tranzitním místem pro obchod, který má s cestovním ruchem společného jen málo. Přes letiště v Malé proudí do Ruska západní zboží za stovky milionů dolarů, a to včetně komponentů využitelných v civilním i vojenském průmyslu.

Každé ráno přistává na letišti v Malé letadlo ruského Aeroflotu. Zhruba o dvě hodiny později se vrací do Moskvy a kromě cestujících převáží také náklad ze Spojených států, Evropy nebo Číny. Podle dokumentů, které prostudoval portál The Wall Street Journal, se na přepravě podílejí místní prostředníci a logistické firmy napojené na obchod s Ruskem.

Zboží často formálně vůbec nevstoupí na území Malediv a zůstává pouze v letištním prostoru. Kontroly jsou omezené a úřady se při nich spoléhají hlavně na přepravní dokumenty.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Deficit 389 miliard ekonomy zaskočil. Zřejmě zdraží hypotéky, varují

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...

Vysoké zadlužování v časech hospodářského růstu Česku neprospěje, shodují se ekonomové po představení první verze rozpočtu na rok 2027. Druhý nejvyšší schodek v dějinách a následné navýšení dluhu...

Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost

V Praze je na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. (1. září...

Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...

Vaginy s umělou inteligencí i falešné modřiny. Trh se sexuálními pannami zažívá boom

Premium
Sexuální pannu si můžete dokonce poskládat podle svých měřítek.

Vzhledem k tomu, že odvětví sexuálních panen roste a umělá inteligence kvapně mění nabídku nejrůznějších produktů, experti stále nedokážou odpovědět na otázku, jak s těmito pannami zákazníci...

Mezistanice cestou do Ruska. Maledivy pomáhají obcházet sankce, USA tlačí na změnu

Premium
Terminál letiště v Malé na Maledivách (20. února 2018)

Maledivy patří k nejvyhledávanějším turistickým destinacím na světě. V posledních letech se ale staly také důležitým tranzitním místem pro obchod, který má s cestovním ruchem společného jen málo....

2. září 2026

Češi jsou šetrní turisté. Víc v cestovce utratí Poláci i Slováci, ideálem je Maďar

ilustrační snímek

Nejvíce za letní dovolenou ve středoevropském srovnání utratí maďarští klienti cestovních kanceláří. Podle srovnání cestovní agentury Invia dosahuje průměrná útrata maďarských klientů přes 78 tisíc...

2. září 2026  13:59

Někteří finanční poradci zneužívají školní přednášky, varovala ČNB

ilustrační snímek

Česká národní banka varovala před problematickými praktikami, které se v Česku množí. Někteří finanční poradci podle ní zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti dětí k propagaci vlastních...

2. září 2026  12:39

Agendu cestovního ruchu čeká zásadní změna, zamíří pod ministerstvo průmyslu

ilustrační snímek

Vláda patrně vyslyší přání podnikatelů v cestovním ruchu a agendu turismu přesune z kompetence ministerstva pro místní rozvoj pod ministerstvo průmyslu. Nové kolo diskusí o tom, jakým způsobem by měl...

2. září 2026  12:09

Na ministerstvu zemědělství skončil dlouholetý mluvčí Bílý, jeho nástupce se hledá

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý (uprostřed) k začátku září skončil...

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý k začátku září skončil ve funkci. Byl v ní od roku 2018, na ministerstvu pak pracoval ještě o tři roky déle. Jeho nástupce se zatím hledá, pozice je...

2. září 2026  11:22

Nerezignoval jsem a prověrku jsem si chtěl doplnit, říká bývalý šéf Českých drah

Premium
Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec na tiskové konferenci k...

Dohoda o obměně vedení Českých drah nebyla tak harmonická, jak ji dopravní resort prezentoval. Dnes už bývalý šéf Českých drah Michal Krapinec po kritice odevzdání své bezpečnostní prověrky nabízel,...

2. září 2026  10:16

Washington doporučil zemím G20 další cla. Zúčastnili se i Musk a Zuckerberg

Jednání zemí G20 v americkém Asheville. (1. září 2026)

Finanční představitelé zemí G20 se s výjimkou Číny dohodli na postupu k řešení obchodních nerovnováh plynoucích z nadměrné závislosti některých ekonomik na vývozu. Oznámení přichází po dvoudenním...

2. září 2026,  aktualizováno  6:25

Kaple jako rodinný dům. V Praze je na prodej unikátní nemovitost

V Praze je na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. (1. září...

Bydlet na zámku už dnes není nic neobvyklého. Někteří si však za svůj domov volí i církevní stavby. V Praze je nyní na prodej kaple z 18. století přestavěná na rodinný dům. Netypický dvoupodlažní dům...

2. září 2026

Žijeme si líp, než kolik jsme ochotni zaplatit na daních, varuje ekonom

Premium
Ekonom České spořitelny a předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa.

Ministryně financí Alena Schillerová předložila vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 389 miliard korun, podle ekonomů je problém, že čisté investice tvoří jen velmi malou část rozpočtu....

2. září 2026

USA sahají po pětině venezuelské ropy. Caracas se těší na obří příjmy ze zbytku

Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele (20. prosince...

Venezuelský parlament v úterý schválil dohodu, podle které Spojené státy získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv jihoamerické země. O přijetí dohody, kterou americký prezident Donald...

1. září 2026  22:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Za dva roky bude z Hormuzského průlivu už jen bezcenný pás vody, tvrdí Bessent

Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním...

Hormuzský průliv může během dvou let výrazně ztratit svůj význam pro přepravu ropy. Tvrdí to americký ministr financí Scott Bessent. Státy Perského zálivu urychlují budování alternativních ropovodů....

1. září 2026  20:27

IKEA snižuje ceny stovek produktů. Levnější mají být i oblíbené kuličky

V restauracích IKEA klesne cena porce osmi masových kuliček ze 79 na 59 korun....

Nábytkářský gigant IKEA od 1. září snižuje ceny 815 výrobků v Česku. Vedle nábytku a bytových doplňků zlevňuje také jídlo v restauracích. Porce osmi masových kuliček bude stát 59 korun místo...

1. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.