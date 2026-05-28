Ovoce a zelenina z Arménie nesmí do Ruska. To náhle zjistilo sanitární problémy

  17:24
Omezení dovozu čerstvých rajčat, okurek, paprik, jahod a listové zeleniny z Arménie dočasně nařídila ruská veterinární a fytosanitární služba Rosselchoznadzor. Nařízení začne platit od konce tohoto měsíce, uvádí agentura Interfax, která o nařízení informovala. Některé zahraniční agentury píší o rostoucím sporu mezi Ruskem a Arménií, která se v poslední době sbližuje se Západem.
Trh. Ilustrační foto. | foto: Tomáš Lysoněk, MF DNES

Jerevan se zatím nevyjádřil. Agentury Reuters a AFP v této souvislosti píší o rostoucím sporu mezi Ruskem a Arménií, která se v poslední době sbližuje se Západem.

Rosselchoznadzor k rozhodnutí dospěl v souvislosti s přibývajícími případy porušování předpisů při dodávkách arménského ovoce a zeleniny do Ruska a za účelem zajištění fytosanitární bezpečnosti, píše Interfax. Opatření má podle úřadu platit do vypracování postupu „k zajištění bezpečnosti dodávaných produktů“.

Ve čtvrtek oznámenému omezení ohledně dovozu ovoce a zeleniny z Arménie předcházely podobné dočasné zákazy, které Rusko nedávno zavedlo na arménskou minerální vodu nebo brandy, píše agentura Reuters.

Rusko zakleklo na vzpurnou Arménii. Před volbami tuší ukrajinský scénář

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tento týden uvedl, že Arménie by mohla přijít o slevy na ruský plyn, pokud se odkloní od integrace s Ruskem. Server Kommersant později napsal, že Moskva pohrozila Jerevanu úplným zastavením dodávek zemního plynu a ropy z Ruska, pokud Arménie bude pokračovat ve sbližování s Evropskou unií.

Arménii ve čtvrtek podle Reuters kritizovala i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, která uvedla, že Moskva i nadále považuje tuto zemi za svého „přirozeného partnera“ a její obyvatele za „bratry a sestry“, ale zpochybnila další partnerství, které se Jerevan snaží rozvíjet, zejména s EU.

Rusko stahuje většinu vojáků z Arménie. Zůstanou jen tam, kde konflikt nehrozí

Arménie bývala součástí Sovětského svazu a později spojencem Ruska, přičemž na svém území hostí také ruskou vojenskou základnu. V poslední době ale premiér Nikol Pašinjan usiluje o užší vazby se Západem.

Vztahy Jerevanu a Moskvy se vyostřují zhruba od roku 2023, kdy Ázerbájdžán při bleskové vojenské operaci znovu ovládl Náhorní Karabach a navzdory přítomnosti ruských vojáků ukončil desítky let trvající vládu tamních arménských separatistů.

Arménie mezi Ruskem a Západem

Arménie se v roce 2023 připojila k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), což Moskva označila za nepřátelský krok. O rok později Jerevan prakticky zmrazil svou účast v Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), což je vojenský pakt některých postsovětských republik vedený Moskvou. Loni Arménie přijala zákon, jenž deklaruje záměr usilovat o členství v EU.

Políček Putinovi. Arménie stvrdila přistoupení k trestnímu tribunálu

Letos se Pašinjan rozhodl nezúčastnit květnových oslav vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce v Moskvě. Vysvětlil to kampaní před červnovými volbami. Moskva v reakci kritizovala sbližování Jerevanu se Západem a ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Arménie se postupně odtrhává od Ruska.

Země zároveň zůstává členem Ruskem vedeného ekonomického uskupení Euroasijská hospodářská unie (EAHU) a je závislá na energetických dodávkách z Ruska.

Spoléhat na Rusko jako na záruku bezpečnosti byla chyba, hořekoval arménský premiér

Moskva před blížícími se parlamentními volbami stupňuje tlak na jihokavkazskou zemi, napsal ve čtvrtek Reuters. Arméni nové poslance vyberou 7. června a podle Reuters v nedávných průzkumech vedla Pašinjanova strana, kterou podpořilo přibližně 30 procent dotázaných.

Americký prezident Donald Trump mezitím vyjádřil před volbami podporu právě Pašinjanovi, kterého na své síti Truth Social označil za „skvělého přítele a vůdce“. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tento týden v Jerevanu podle Reuters podepsal se svým protějškem Araratem Mirzojanem dohodu o strategickém partnerství zemí.

