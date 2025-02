Rubíny, smaragdy a kokakola. Rusko posiluje obchodní vazby s Afghánistánem

Společnost Coca-Cola Company se rozhodla z ruského trhu stáhnout krátce po vypuknutí války na Ukrajině. Její produkty začaly z tamních obchodů mizet v roce 2022. I přesto jsou ale tyto nápoje v Rusku stále k mání. Třeba balení devíti typicky červených plechovek koly z Afghánistánu je možné pořídit za zhruba 700 rublů, asi 185 korun, píše portál The Moscow Times. Jedna tak vychází na zhruba 20 korun, což je podobné jako kupříkladu v Česku.

Společnost Coca-Cola v Afghánistánu působí již od roku 2006. První továrnu zde otevřela již v roce 2006. Slavnostního otevření se tehdy účastnil i bývalý prezident Hámid Karzaj. Závod už v té době dokázal produkovat až 120 milionů láhví oblíbených limonád za rok a řízení provozu měla na starosti afghánská společnost Habib Gulzar Non-Alcoholic Beverages Ltd.

Poté, co v únoru roku 2022 překročila Putinova vojska ukrajinské hranice, byla společnost Coca-Cola mezi prvními nadnárodními společnostmi, které se zavázaly, že na protest odejdou z Ruska. Ve snaze vyhnout se bolehlavu spojeného s dodržováním očekávaných západních sankcí vůči Kremlu požádala společnost své tamní partnery, aby stáhli produkt z obchodů, zastavili dodávky sirupu do sodovkových postmixů a přestali vyrábět její nápoje.

Vrací se nyní firma do Ruska?

Po odchodu z ruského trhu v roce 2022 se The Coca-Cola Company ale nyní snaží chránit své duševní vlastnictví. Podle The Moscow Times právě proto letos na jaře znovu podala žádost o registraci svých ochranných známek na území Ruska. Nemusí se jí líbit kupříkladu nápoje s označením Dobryj Cola prodávané v plechovkách s pozoruhodně povědomým červeným odstínem a chutí, kterou by od originálu dokázal rozeznat jen málokdo

Někteří právní experti ale tvrdí, že to může být signál, že firma plánuje na ruský trh návrat, a to i přes trvající geopolitické napětí a komplikované právní prostředí.

Ruský velvyslanec v Afghánistánu Dmitrij Žirnov také uvedl, že ruské firmy začaly od svých afghánských protějšků odebírají rozinky či suché ovoce. V kurzu je ale také levandule, lékořice nebo tymián či některé bylinky. Týká se to ale i šafránu, granátových jablek, hroznů či některých druhů zeleniny.

Obchod prospěšný pro obě strany

Podle dostupných údajů je pro Afghánistán obchod s Ruskem velmi důležitý a platí to i opačně. Nic na tom nemění ani skutečnost, že Tálibán je podle oficiálních dokumentů stále považován za teroristickou organizaci. Země je pro Rusko v době trvajících sankcí ze Západu poměrně důležitým partnerem a dodavatelem mnoha surovin i spotřebního zboží, Putin měl dokonce představitele Tálibánu označit za spojence.

Ve stejnou chvíli ale Tálibán potlačuje práva žen. Zavedl veřejné popravy za cizoložství. U moci se v Afghánistánu drží již od roku 2021, a to od chvíle, kdy začaly ze země odcházet poslední americké jednotky. Žádný stát na světě tento režim oficiálně neuznává, uzavírá The Moscow Times.