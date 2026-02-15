Rusko postrádá miliony pracovníků. Místo Střední Asie spoléhá na dělníky z Indie

Večer na moskevském letišti působí podobně jako desítky jiných: fronta u pasové kontroly, unavené tváře, sportovní tašky. Jenže část nově příchozích nepřiletěla z postsovětských republik, nýbrž z Indie. „Mám smlouvu na jeden rok. V odpadovém hospodářství. Plat je dobrý,“ popsal jeden z nich.
Posun je patrný i na číslech. Zatímco v roce 2021 získali Indové zhruba pět tisíc pracovních povolení, loni to bylo už téměř 72 tisíc – šlo skoro o třetinu celkové roční kvóty pro vízové pracovní migranty. Podle ředitele jedné z agentur, která Indům zprostředkovává práci, jsou teď nejžádanější skupinou.
|
Rusku chybí zaměstnanci. Mzdy rostou, vojenská služba přestává být atraktivní
Tradiční zdroj pracovní síly ze Střední Asie sice v ruské statistice dál tvoří většinu z asi 2,3 milionu legálních pracovníků bez vízové povinnosti, ale její příliv oslabují horší kurz rublu, přísnější pravidla i tvrdší protiimigrační rétorika politiků.
Volba Indů pro nekvalifikované profese zároveň zapadá do širších vztahů Moskvy a Nového Dillí. Indie v posledních letech nakupovala zlevněnou ruskou ropu, kterou Rusko kvůli západním sankcím hůře prodává jinde. Jenže právě tato energetická vazba se může stát slabším článkem.
„Neumějí ani zapnout šicí stroj“
Na přelomu roku podepsali Vladimir Putin a Naréndra Módí dohodu, jež má Indům usnadnit zaměstnání v Rusku, a ruský vicepremiér Denis Manturov tehdy prohlásil, že země dokáže přijmout „neomezený“ počet indických pracovníků. „Ve výrobním sektoru bylo potřeba nejméně 800 tisíc lidí a dalších 1,5 milionu v sektoru služeb a stavebnictví,“ vyčíslil.
|
Podvody a mladí lidé bez práce. Indie prochází krizí pracovního trhu
V praxi už Indové zaplňují místa, o která místní často nestojí. Moskevská textilní firma Brera Intex přijala zhruba deset pracovníků z jižní Asie na výrobu závěsů a ložního prádla. Třiadvacetiletý zaměstnanec z Indie, jenž je v Rusku několik měsíců, tvrdí, že ho nalákaly slibované výdělky i stabilní práce. Domů prý volá denně a rodina mu chybí.
„Někteří z těch, kteří přišli, ani nevěděli, jak zapnout šicí stroj,“ uvedla majitelka podniku. „Ale po dvou nebo třech měsících už jste jim mohli svěřit ušití správně dokončeného výrobku,“ doplnila.
Podobně farma Sergijevskij nedaleko Moskvy využívá Indy na zpracování a balení zeleniny. Průměrná mzda se tam pohybuje kolem 50 tisíc rublů (zhruba 13,5 tisíc korun) měsíčně – částka, za kterou podle farmy místní pracovat nechtějí. Další z mladých pracovníků, původem z Paňdžábu, popsal, že doma by si takový příjem nevydělal, zatímco v Rusku má práci jistou.
|
Personální krize jako nová ruská realita. Mzdy stoupají, firmy se mohou rozdat
Nad celou situací ale visí geopolitická nejistota. Washington tlačí na Dillí, aby omezilo nákupy ruské ropy, což prezident Donald Trump propojil s nedávno oznámenou obchodní dohodou mezi USA a Indií. Není však jasné, jak rychle a do jaké míry Indie své nákupy omezí, a Moskva případné třenice zatím zlehčuje.