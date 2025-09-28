Nad ruskými taxíky se smráká. Dohled státu nad provozem je čím dál znatelnější

Taxíky v Rusku jsou každým dnem stále více nedostupné. Trh se monopolizuje, mezi zákazníky začíná převládat nedůvěra, a to i kvůli až nesmyslným cenám. Ruské státní zásahy do jejich provozu trhu jsou v podstatě všudypřítomné, a jakmile se studenti po letních prázdninách vrátí zpět do měst na vysoké školy, bude situace pravděpodobně ještě horší.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ačkoliv ještě před lety byl ruský trh s taxíky poměrně svobodný a pro většinu potenciálních zákazníků dostupný, aktuální situace je úplně jiná. Podle portálu The Moscow Times čekají obyvatelé Moskvy na volný taxík i více než hodinu. Cenová politika jim navíc už nedává smysl.

Cena za jízdu v ruském taxíku se za 9 měsíců letošního roku průměrně zvýšila o 22 procent. V některých ruských městech je však nárůst mnohem strmější a atakovat má dokonce sedmdesátiprocentní hranici. Odborníci navíc soudí, že zdražení ještě v dalších týdnech až měsících přijde.

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

„Jsme svědky postupného kolapsu celého odvětví,“ komentuje aktuální situaci pro The Moscow Times Daniil Kurašev, který je provozním ředitelem platformy Citimobil.

Ochrana soukromí je minulostí

V minulých dnech ohlásila ukončení provozu taxislužba Wheely, dlouhodobě zaměřená především na movitou klientelu. Potenciálním zákazníkům nabízela jízdy v luxusních autech vyrobených zejména na Západě. Taxíky navíc řídili profesionální řidiči, pro něž byla prvořadá i ochrana soukromí.

Platforma se ale odmítla připojit na monitorovací systém ERNIS, který vyžaduje sdílení údajů o řidičích, pasažérech, trasách i každodenním provozu. Proto její vozy v ulicích ruských měst už dnes nenajdete. „Obrovská ironie. Tohle není o žádné bezpečnosti, ale o kontrole,“ říká k opatření nejmenovaný ruský dopravní expert.

Že se nám zpomaluje růst? To schválně, abychom potlačili inflaci, vysvětlil Putin

Nejde ale o jediný státní zásah, kvůli němuž se ruský taxi trh v posledních měsících dramaticky změnil. Před pár dny přišli politici z Petrohradu s tím, že vozidla taxi nemohou v tomto městě řídit imigranti. Tím se ale kapacity taxíků v podstatě snížily téměř na polovinu.

Boj proti řidičům z ciziny

Petrohrad není jediným centrem, kde k této regulaci došlo. Podle The Moscow Times obdobné nařízení momentálně platí také v dalších více než 30 ruských městech. Přitom právě imigranti jsou ochotni na rozdíl od Rusů často pracovat více, a to i za méně peněz.

O své živobytí přišli zejména taxikáři z Uzbekistánu, Tádžikistánu či Kyrgyzstánu, což řada expertů kritizuje. „Nenajdete jedinou studii, která by podobná nařízení v praxi za účelem údajného zvýšení bezpečnosti ospravedlňovala. Naopak podobné kroky přispívají k bobtnání šedé ekonomiky. Někteří imigranti se totiž z trhu nestáhnou, budou pracovat nelegálně,“ tvrdí expertka Olga Čudnovskičová.

To se nyní již také děje. Ve stovkách skupin na Telegramu se momentálně spojují řidiči s potenciálními zákazníky napřímo. Bez aplikace, bez účtenek i bez ruského státního dohledu. Mnozí říkají, že situace na trhu začíná připomínat devadesátá léta minulého století.

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Ruský trh s taxíky se mění i kvůli poměrně rychlému šíření protiimigrantských nálad ve společnosti. Někteří pasažéři navíc mají podle The Moscow Times tendenci rušit plánované jízdy ve chvíli, kdy zjistí, že jejich řidič z Ruska nepochází.

Za rok už jen lady nebo moskviče

Ruský trh s taxíky se navíc postupně připravuje i na další státní zásah, který vejde do praxe již na počátku roku 2026. Prezident Putin totiž v letošním květnu podepsal zákon, podle něhož musí být všechna vozidla taxi vyráběna v Rusku. Většinu současných taxíků v ulicích ruských měst tak nahradí lady, moskviče nebo několik čínských značek, které se v Rusku montují.

Rusko nabralo letos na 300 tisíc rekrutů. Chystá se na střet s NATO, varují experti

Protože ruské automobilky ale nestačí vyrábět dostatek aut, odborníci říkají, že dostupnost taxi služeb se v dalších měsících proto ještě zhorší. Drobnou úlevou alespoň je, že na Sibiři a na Dálném východě bude toto nařízení platit až v roce 2028. V některých částech dokonce až v roce 2030.

Na ruském taxi trhu momentálně dominuje společnost Yandex, která ovládá až 60 procent trhu. Podle odborníků se jí i kvůli mnoha státním zásahům povedlo získat monopol, což potvrzují také její rostoucí tržby. Ty totiž ve druhém letošním kvartálu meziročně stouply o 43 procent a podle odhadů budou výrazně stoupat také dál, uzavírá The Moscow Times.

