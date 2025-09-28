Ačkoliv ještě před lety byl ruský trh s taxíky poměrně svobodný a pro většinu potenciálních zákazníků dostupný, aktuální situace je úplně jiná. Podle portálu The Moscow Times čekají obyvatelé Moskvy na volný taxík i více než hodinu. Cenová politika jim navíc už nedává smysl.
Cena za jízdu v ruském taxíku se za 9 měsíců letošního roku průměrně zvýšila o 22 procent. V některých ruských městech je však nárůst mnohem strmější a atakovat má dokonce sedmdesátiprocentní hranici. Odborníci navíc soudí, že zdražení ještě v dalších týdnech až měsících přijde.
„Jsme svědky postupného kolapsu celého odvětví,“ komentuje aktuální situaci pro The Moscow Times Daniil Kurašev, který je provozním ředitelem platformy Citimobil.
Ochrana soukromí je minulostí
V minulých dnech ohlásila ukončení provozu taxislužba Wheely, dlouhodobě zaměřená především na movitou klientelu. Potenciálním zákazníkům nabízela jízdy v luxusních autech vyrobených zejména na Západě. Taxíky navíc řídili profesionální řidiči, pro něž byla prvořadá i ochrana soukromí.
Platforma se ale odmítla připojit na monitorovací systém ERNIS, který vyžaduje sdílení údajů o řidičích, pasažérech, trasách i každodenním provozu. Proto její vozy v ulicích ruských měst už dnes nenajdete. „Obrovská ironie. Tohle není o žádné bezpečnosti, ale o kontrole,“ říká k opatření nejmenovaný ruský dopravní expert.
Nejde ale o jediný státní zásah, kvůli němuž se ruský taxi trh v posledních měsících dramaticky změnil. Před pár dny přišli politici z Petrohradu s tím, že vozidla taxi nemohou v tomto městě řídit imigranti. Tím se ale kapacity taxíků v podstatě snížily téměř na polovinu.
Boj proti řidičům z ciziny
Petrohrad není jediným centrem, kde k této regulaci došlo. Podle The Moscow Times obdobné nařízení momentálně platí také v dalších více než 30 ruských městech. Přitom právě imigranti jsou ochotni na rozdíl od Rusů často pracovat více, a to i za méně peněz.
O své živobytí přišli zejména taxikáři z Uzbekistánu, Tádžikistánu či Kyrgyzstánu, což řada expertů kritizuje. „Nenajdete jedinou studii, která by podobná nařízení v praxi za účelem údajného zvýšení bezpečnosti ospravedlňovala. Naopak podobné kroky přispívají k bobtnání šedé ekonomiky. Někteří imigranti se totiž z trhu nestáhnou, budou pracovat nelegálně,“ tvrdí expertka Olga Čudnovskičová.
To se nyní již také děje. Ve stovkách skupin na Telegramu se momentálně spojují řidiči s potenciálními zákazníky napřímo. Bez aplikace, bez účtenek i bez ruského státního dohledu. Mnozí říkají, že situace na trhu začíná připomínat devadesátá léta minulého století.
Ruský trh s taxíky se mění i kvůli poměrně rychlému šíření protiimigrantských nálad ve společnosti. Někteří pasažéři navíc mají podle The Moscow Times tendenci rušit plánované jízdy ve chvíli, kdy zjistí, že jejich řidič z Ruska nepochází.
Za rok už jen lady nebo moskviče
Ruský trh s taxíky se navíc postupně připravuje i na další státní zásah, který vejde do praxe již na počátku roku 2026. Prezident Putin totiž v letošním květnu podepsal zákon, podle něhož musí být všechna vozidla taxi vyráběna v Rusku. Většinu současných taxíků v ulicích ruských měst tak nahradí lady, moskviče nebo několik čínských značek, které se v Rusku montují.
Protože ruské automobilky ale nestačí vyrábět dostatek aut, odborníci říkají, že dostupnost taxi služeb se v dalších měsících proto ještě zhorší. Drobnou úlevou alespoň je, že na Sibiři a na Dálném východě bude toto nařízení platit až v roce 2028. V některých částech dokonce až v roce 2030.
Na ruském taxi trhu momentálně dominuje společnost Yandex, která ovládá až 60 procent trhu. Podle odborníků se jí i kvůli mnoha státním zásahům povedlo získat monopol, což potvrzují také její rostoucí tržby. Ty totiž ve druhém letošním kvartálu meziročně stouply o 43 procent a podle odhadů budou výrazně stoupat také dál, uzavírá The Moscow Times.