Rusové v panice skupují letenky za rekordní sumy. Zájem je o jednosměrné

Nárůst poptávky po přímých letech z Moskvy do tureckého Istanbulu a Jerevanu v Arménii zaznamenal portál Aviasales. V poledne moskevského času se na webu přestaly zobrazovat také přímé lety z Moskvy do Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu.

Některé linky s mezipřistáním, včetně těch z Moskvy do gruzínského Tbilisi, byly od rána rovněž vyprodané. Ceny nejlevnějších letů z hlavního města Ruska do Dubaje stojí nyní více než 300 000 rublů (117 tisíc korun), což je přibližně pětinásobek průměrné měsíční mzdy.

Cena letenky s aerolinkami Emirates do Johannesburgu v Jihoafrické republice se v ekonomické třídě vyšplhala na neuvěřitelných 49 328 amerických dolarů, v přepočtu tedy asi 1,1 milionu korun.

Kanál Telegram, který shromažďuje zprávy ruských cestovatelů z přechodu hranic, uvedl, že obdržel ojedinělé zprávy o tom, že pohraničníci odmítají ze země pustit muže vojenského věku.

Ruské železnice a vlajková letecká společnost Aeroflot uvedly, že jim „zatím“ nebylo nařízeno zakázat mužům ve věku od 18 do 65 let nákup letenek, informuje The Moscow Times.

Obrana před Západem

Putin v televizním vystoupení uvedl, že vyhlášení částečné mobilizace je obrana před Západem, který se prý snaží oslabit, rozdělit a zničit Rusko. „Ve Washingtonu, Londýně, Bruselu přímo tlačí na Kyjev, aby převedl vojenské operace na naše území, už se neskrývají, říkají, že Rusko by mělo být poraženo všemi prostředky na bojišti,“ tvrdil podle agentury TASS.

„Ruské úřady povolají do zbraně 300 tisíc rezervistů,“ řekl ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Podle ruskojazyčné stanice BBC také poprvé od března hovořil o ruských ztrátách během invaze na Ukrajině. Připustil, že v sousední zemi zahynulo 5937 ruských vojáků. Ukrajinská armáda hlásí, že Rusko přišlo o 54 810 lidí.

Šéf ruského resortu obrany tvrdí, že ukrajinská strana přišla o více než 100 000 bojovníků. „Mrtvých mají 61 207 lidí a raněných 49 368,“ pronesl. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze ověřit z nezávislých zdrojů.