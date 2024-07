Ruská válečná ekonomika jede naplno. Na dividendách z toho těží i miliardáři

Miliardáři, kteří mají blízko k prezidentovi Putinovi, těžili v roce 2023 z rekordních dividend. Většina z nich podniká v oblasti těžby nerostných surovin, ocelářství nebo výrobě zbraní a dalšího válečného materiálu, píše agentura Bloomberg.

Na prvním místě pomyslné tabulky se umístil důležitý akcionář a bývalý prezident ropného giganta Lukoil, kterým je Vagit Alekperov. Ten v roce 2023 obdržel na dividendách přibližně 186 miliard rublů, a tedy asi 49 miliard korun. Sankce na něj sice v minulých měsících uvalila Velká Británie a Austrálie, těm ze strany Evropské unie a USA se však zatím dokázal vyhnout.

Dařilo se i ocelářským magnátům

Na další příčce se nachází miliardáři Alexej Mordašov, který je šéfem hutní společnosti Severstal. Po ruské invazi na Ukrajinu byl Mordašov jedním z ruských oligarchů, kteří se kvůli vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina dostali na sankční seznam Evropské unie, Británie i Spojených států. Magazín Forbes jej opakovaně řadí do první desítky nejbohatších lidí v Rusku. Na dividendách loni obdržel 148 miliard rublů, a tedy asi 39 miliard korun.

Za Mordašovem se na třetí pozici umístil Vladimir Lisin, který je majitelem ocelářské skupiny Novolipetsk Steel. Vzděláním hutník vlastní jednu z nejmodernějších a nejziskovějších továren v Rusku. Oproti ostatním ruským magnátům se Lisina žádná významnější omezení ze strany Evropské unie, USA či jiných ekonomik netýkají.

Na seznamu se nachází také Putinův miliardářský spojenec Gennadij Timčenko či Taťjana Litviněnková, která získala podíl ve chemickém holdingu PhosAgro předtím, než na jejího manžela Vladimira uvalily USA v roce 2023 sankce. Manžel Vladimir Litviněnko je rektorem Petrohradské báňské univerzity, kde Putin v roce 1997 získal doktorský titul, a během tří uplynulých voleb byl mimo jiné manažerem prezidentovy kampaně v Petrohradu.

Ruské ekonomice se podařilo přeorientovat

Spojené státy americké i další světově významné ekonomiky uvalily na Rusko a některé tamní magnáty sankce, kvůli kterým řada firem v posledních měsících významně omezila či úplně pozastavila výplatu dividend. Vedení podniků se obávalo možného hospodářského kolapsu. Obavy se však nepotvrdily, neboť ruská ekonomika se novým podmínkám poměrně rychle přizpůsobila a našla si alternativní vývozní trhy. Mezí klíčové obchodní partnery se aktuálně řadí třeba i Čína nebo Indie, které se, oproti Západu, zdráhají zavést kvůli trvající válce na Ukrajině sankce.

Ruská ekonomika aktuálně masivně utrácí za rozvoj válečného průmyslu a chrání domácí podniky před dopady globálních sankcí. Hrubý domácí produkt této ekonomiky vzrostl během prvního letošního čtvrtletí meziročně o 5,4 procent. Ruská ekonomika ale zároveň bojuje s vysokou inflací. I kvůli nedostatku pracovní síly se pohybuje okolo 8 procent.

Ruská centrální banka kvůli tomu udržuje vysoké úrokové sazby. Ty by se navíc podle odhadů mohly tento měsíc ještě zvýšit, a to až na úroveň 16 procent. Problémem jsou i vysoké deficity veřejných financí, které by se v případě Ruska mohly v roce 2024 dostat na úroveň 1,1 % HDP.

Mohou přijít vyšší daně

Některé ruské firmy s výplatou dividend v uplynulých měsících nepřestaly. Řadí se k nim i plynárenský gigant Gazprom nebo největší ruská banka Sberbank. Podle Chrise Weafera, výkonného ředitele společnosti Macro-Advisory, se však ruská ekonomika může ve druhé polovině letošního roku a v roce 2025 potýkat s výraznými problémy, které mohou Putina přimět ke zvýšení daní. Weafer se domnívá, že pro řadu akcionářů je lepší vybrat peníze z podniků nyní než riskovat, že o ně příští rok přijdou na daních.

„Pro magnáty existuje příliš mnoho nejistoty, než aby v této době prováděli velké investice. Zejména, když mohou od ruských bank získat vysoké úrokové sazby z rublových vkladů. Pro většinu z nich je rozumné s výraznějšími rozhodnutími vyčkat,“ uzavírá Chris Waefer.

Mnoho ruských magnátů ale může mít problém se zainvestováním nabytých peněžních prostředků. Západní trhy jsou totiž pro ně do velké míry zavřené. I proto se řada z nich začala více orientovat na domácí trh, což potvrzují i aktuální data. V květnu investovali soukromí investoři na moskevské burze 116,3 miliardy rublů (asi 31 miliard korun), což je zatím letošní měsíční rekord.