Aerolinkám v Rusku chybějí náhradní díly. Cestující čekají na odlet i dny

V pondělí si ruské aerolinky Red Wings Airlines musely narychlo vyžádat od konkurenční společnosti Ikar náhradní letadlo, aby byly schopné přepravit cestující zpožděných letů z Jekatěrinburgu do turecké Antalye a zpět poté, co se porouchaly hned její dva stroje Boeing 777.

Tisková služba společnosti Red Wings agentuře Interfax následně sdělila, že očekává až 410 pasažérů v obou směrech. Let z Antalye do Jekatěrinburgu měl vzlétnout v sobotu, všichni tito lidé tak na odlet kvůli nefunkčnímu stroji čekali na letišti více než dva dny.

Co přesně závadu v Boeingu 777 způsobilo, společnost neupřesnila. Ruská dopravní prokuratura činnost aerolinek při poskytování služeb osobní dopravy prošetří. Nešlo však zdaleka o první takový případ.

Problém s letadlem měla „Rudá křídla“ i o několik dní dříve. Na odlet z Jekatěrinburgu do Astany čekalo 4. srpna 86 cestujících přes 11 hodin, aniž by dopravce udal konkrétní důvod. I 29. července se linka z Ufy do Almaty opozdila o více než 8 hodin, a to z důvodu neplánované údržby. A 21. července zase čekalo 411 cestujících na let z Jekatěrinburgu do Antalye, opět bez udání důvodu.

Red Wings, společnost, jež je podle počtu přepravených cestujících jedním z deseti největších ruských leteckých dopravců, není jediná, která se s problémy od začátku války na Ukrajině potýká. Mimořádné situace se začaly objevovat i u dalších ruských aerolinek.

Z technických důvodů opozdila o osm hodin svůj pravidelný let z Čeljabinsku do Petrohradu 4. srpna například i ruská nízkonákladová společnost Smartavia. Dne 11. července stejný důvod uvedla společnost S7 Airlines, jejíž let z Omsku do Moskvy se 188 cestujícími byl zpožděn o více než 7 hodin.

Ruské civilní letectví potřebuje domácí letadla

Nezávislý portál Proekt již v minulosti informoval o tom, že letečtí dopravci od jara 2022 vyžadují, aby palubní personál zjištěné závady na vybavení zaznamenával do letových deníků, vedení aerolinek však zároveň pilotům doporučuje, aby nad defekty přivírali oči. To způsobuje, že letadla často létají vadná.

Začátkem srpna šéf státní korporace Rostec Sergej Čemezov informoval prezidenta Vladimira Putina, že ruské aerolinky od roku 2025 začnou přicházet o zbývající zahraniční letadla. Stroje totiž budou vyžadovat velké opravy, které kvůli současné izolaci Ruska nebude možné realizovat.

Ruští dopravci tak nyní kvůli snaze o zachování letové způsobilosti stávajících strojů musí „kanibalizovat“ řadu jiných letadel, aby získali náhradní díly. Civilní letectví nutně potřebuje tuzemská dopravní letadla, sdělil údajně Čemezov Putinovi, napsal list The Moscow Times.

Rozsah vlastní výroby dopravních letounů v Rusku je však doposud více než skromný. Podle tamních statistik v první polovině roku 2023 země vyrobila pouze dvě velká civilní letadla. Výroba Suchoje Superjet SSJ-100 třikrát zaostává za plánem a kvůli výpadkům dodávek dovozního vybavení Rusko do termínu nestihne vyrobit ani osobní letouny IL-114-300, s jejichž využitím počítalo pro regionální lety.

Podle prognózy expertů obchodní společnosti Oliver Wyman hrozí, že země do roku 2026 přijde o polovinu ze 736 dopravních letadel, které má v současnosti k dispozici.