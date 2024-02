Létání je každým rokem bezpečnější, ubylo škod i úmrtí. Výjimkou je Rusko

Podle německé poradenské společnosti Jacdec, která se zaměřuje na zkoumání bezpečnosti letového provozu, došlo v loňském roce na palubách osobních letadel ke 124 úmrtím. Až na rok 2017 jsou to nejpříznivější výsledky za posledních deset let. V loňském roce se zároveň u letadel meziročně o 12 % snížil počet totálních škod, informovala agentura Bloomberg.

Oproti zbytku světa však loni řešilo spoustu problémů Rusko. Sankce ze strany Spojených států amerických a Evropské unie totiž tamním aeroliniím ztížily přístup k potřebným dílům pro účely údržby. Počet incidentů, které měly negativní dopad na letovou bezpečnost, se na území Ruska v loňském roce meziročně zdvojnásobil. Celkem jich bylo 81.

Jedno letadlo Rusové dokonce rozebrali

V jednom případě byl Airbus A320 společnosti Ural Airlines dokonce rozebrán na náhradní díly, a to poté, co kvůli problémům s hydraulikou muselo letadlo na své poslední trase nouzově přistát. Potíže měla v Rusku třeba i společnost Air India. Kvůli problémů s motorem jeden z jejích spojů uvízl po dobu dvou dnů na ruském Dálném východě.

I přes sankce se však také v Rusku loni podařilo snížit počet obětí leteckých nehod. „Zatím nevnímáme, že by se sankce v ruském civilním letectví negativně promítly do nárůstu smrtelných nehod. Podobná embarga však povětšinou neznamenají, že by se v podstatě ze dne na den začaly objevovat velké letecké katastrofy. Provozní spolehlivost letounů degraduje pomaleji,“ komentuje výsledky analýzy zakladatel a výkonný ředitel společnosti Jacdec Jan-Arwed Richter.

Jediná smrtelná ruská havárie, kterou v loňském roce německá společnost Jacdec zaznamenala, pravděpodobně souvisela s výbuchem na palubě, při němž koncem srpna zahynul žoldák Jevgenij Prigožin a dalších devět cestujících v soukromém letadle.

Rusko usiluje o zrušení sankcí

Moskvě se každopádně protiruské sankce v oblasti letectví nelíbí a podala stížnost k Mezinárodní organizaci pro civilní letectví s tím, že ohrožují bezpečnost letového provozu. Ruští úředníci se chybějící díly snaží mezitím nahradit tím, že náhradní díly do letadel poptávají na trzích ve spřátelených ekonomikách, mezi které se řadí třeba Spojené arabské emiráty.

Kromě Ruska ale mají problém s bezpečností letového provozu i některé další země. Dlouhodobě s tímto fenoménem bojují i Spojené státy americké, a to zejména v souvislosti s opakovanými technickými problémy letadel Boeing. Potíže má i Japonsko. To se během letošního ledna rozhodlo navýšit počet zaměstnanců, kteří by s řízením letového provozu v zemi pomáhali.