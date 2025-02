Japonsko v sankcích pokulhává. Klavíry odtud putují do Ruska přes Čínu

Podle oficiálních údajů měl japonský vývoz klavírů do Ruska od počátku sankcí prudce klesnout. Obchodní údaje OSN ale ukazují, že v roce 2023 masivně stoupl export japonských klavírů do nedaleké Číny, a to v meziročním srovnání dokonce o 300 procent. A to i přesto, že Čína se již několik měsíců potýká s nepříliš ideální hospodářskou výkonností a mnoho čínských spotřebitelů šetří, píše agentura Bloomberg.

Podle dostupných údajů navíc vývoz z Číny do Ruska vyskočil ze 155 kusů v roce 2022 na 830 kusů o rok později, což obavy o skutečné dopady protiruských sankcí ještě umocňuje. Mnoho produktů se tedy do Ruska dostává alternativními cestami, a to přes země, které se s Ruskem rozhodly neomezit obchodní styky.

Japonsku chybí síla na vymáhání sankcí

Japonští úředníci potvrzují, že vymáhání sankcí je v praxi velmi obtížné. „Narážíme i na problém s lidskými zdroji. Na kontroly dodržování sankcí v praxi nemáme dostatek pracovníků,“ říká pro Bloomberg Keidži Joda, zástupce ředitele odboru kontroly obchodu japonského ministerstva hospodářství. Dodává, že mezi priority v blízké budoucnosti se řadí i to, aby jednotlivé společnosti porozuměly sankčním mechanismům.

Otázka sankcí se nejspíš otevře i na schůzce japonského premiéra Išiby s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ke které by mělo dojít ještě tento týden. Trump totiž Moskvě pohrozil, že pokud bude dohoda o ukončení války na Ukrajině trvat příliš dlouho, sankce vůči Rusku ještě zesílí.

Odborníci říkají, že Japonsko nemá se sankčně pojatou politikou příliš mnoho zkušeností. I proto se nedá divit, že japonské klavíry do Ruska stále proudí ve velkém. „Skutečné pojetí sankcí dorazilo do Japonska v podstatě až v roce 2022. Vůbec mne nepřekvapuje, že země zatím nemá potřebné mechanismy, které by význam sankcí v praxi podpořily,“ říká odborník na japonsko-ruské vztahy James Brown.

Rusové klavíry milují

Obliba klavírů v Rusku je obrovská. I sám Putin ve volných chvílích na klavír údajně hraje. Ruská poptávka po tomto hudebním nástroji je dlouhodobě vysoká a zdá se, že ruské firmy nyní hojně využívají čínské obchodníky pro uspokojení ruské poptávky. Potvrzují to i ruské e-shopy a kamenné obchody, ve kterých je japonských klavírů dlouhodobě dostatečné množství.

Před vypuknutím ruské války na Ukrajině bylo Japonsko v oblasti klavírů spolu s Německem největším ruským obchodním partnerem. Japonské značky Kawai či Yamaha patří v Rusku dlouhodobě k nejvíce žádaným výrobkům, a to včetně modelu Kawai CR40, jehož cena se pohybuje okolo 200 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 4,6 milionů korun.

Agentura Bloomberg se rozhodla oslovit i představitele obou výrobců. Tiskoví mluvčí firem Kawai Musical Instruments Manufacturing a Yamaha Corporation však uvedli, že vývoz do Ruska je z jejich strany už od roku 2022 pozastavený.

Japonsko zároveň od Ruska odebírá i některé energetické komodity, což omlouvá potřebou zajistit Japonsku energetickou bezpečnost. Týká se to hlavně zemního plynu, uzavírá agentura Bloomberg.