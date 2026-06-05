Prvenství ve Střední Asii. Rusové zahájili výstavbu jaderné elektrárny v Uzbekistánu

Projekt kombinuje dva typy jaderných reaktorů. Bude mít dva velké bloky, každý o výkonu okolo 1000 MW, a dva malé modulární reaktory o výkonu 55 MW. Džizak leží na severovýchodě země v regionu, který hraničí s Kazachstánem a Tádžikistánem.
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Slavnostní zahájení výstavby sledovali prostřednictvím videopřenosu z Petrohradu ruský prezident Vladimir Putin a jeho uzbecký protějšek Šavkat Mirzijojev, kteří spolu jednali na okraj Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra (SPIEF). Podle Putina je projekt důkazem dynamického rozvoje rusko-uzbeckého strategického partnerství.
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V květnu Rusko podepsalo dohodu s Kazachstánem o výstavbě první jaderné elektrárny v zemi. Náklady ve výši 16,5 miliardy dolarů (přibližně 340 miliard Kč) mají být zčásti pokryty půjčkou z Moskvy.