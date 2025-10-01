Podíl ruského uranu na celkovém americkém dovozu loni stále činil 20 procent, což bylo o 7 procentních bodů méně než v roce 2023. Dodávky však pokračovaly i přes legislativu, která zastavila dovoz ruského reaktorového paliva po invazi Kremlu na Ukrajinu.
Zákaz, který vstoupil v platnost v srpnu 2024, umožňuje ministerstvu energetiky vydávat výjimky do roku 2028, pokud není k dispozici žádný alternativní zdroj nebo pokud je dovoz považován za věc národního zájmu.
Mezi subjekty, jimž byly výjimky uděleny, patří společnosti Constellation Energy anebo Centrus Energy, píše agentura Bloomberg.
Tyto údaje přicházejí v době, kdy Trumpova administrativa naléhá na Evropu a další země, aby omezily závislost na ruské ropě a zemním plynu.
Kongres loni poskytl ministerstvu energetiky miliardy dolarů na oživení téměř nečinné kapacity země v oblasti výroby paliva pro reaktory. Očekává se, že se již brzy začnou tyto prostředky uvolňovat.
USA chtějí zredukovat uranovou závislost
Biden ke konci svého funkčního období uvolnil z amerického federálního rozpočtu 2,7 miliardy amerických dolarů na domácí produkci uranu. V minulých letech se ale uran na území Spojených států prakticky netěžil a nynější nové americké projekty na obohacování uranu jsou teprve v plenkách.
Experti varují, že kvůli odstřižení USA od ruských dodávek cena uranu na americkém trhu poroste. Ačkoliv velkým americkým společnostem se podařilo výjimku na dovoz ruského paliva získat, pro menší americké provozovatele jaderných reaktorů je to problém, uzavírá Bloomberg.