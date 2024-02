Moje první hypersonická atomová bomba. Rusko uvedlo na trh Iskander pro děti

„Přátelé, díváte se na raketový systém Iskander pro nejmenší,“ zní hlas prodavače z ruské Kazaně, který na videu propaguje hračku, která právě přišla do ruských obchodů. Váží 35 kilogramů a jezdí rychlostí až 4 km/hod. Vyrábí se v Číně a podle prvních zpráv obchodů jde na dračku. Informaci přinesl kanadský portál BNN.

Iskander pro nejmenší se dodává podle prodavačových slov včetně měkkých raket, dítě je může nabít a vystřelit. „Nebojte, nepoškodí nic v okolí ani nezpůsobí škodu ostatním,“ říká. Hračka má také světelné i zvukové efekty, jezdí na gumových kolech. „Sedačka je vyrobena z ekokůže,“ dodává prodavač.

I když dítě iskander ovládá pedály a volantem, k dispozici je podle prodejce i dálkové ovládání. Vpředu je pod kapotou malý nákladový prostor, kam lze dát dálkové ovládání, nabíječku a munici. „Díky systému pohonu všech kol může dítě vyrazit splnit úkol v jakémkoli terénu,“ dodává prodejce.

Hračka Iskander je napodobeninou té, kterou Putin používá ke zkáze civilních a vojenských cílů během své invaze na Ukrajinu. A je nejnovějším z příspěvků ke snaze militarizovat už ty nejmenší.

Stejně jako se Putinově propagandě v Rusu nevyhnou dospělí, nejsou před ní imunní ani ti nejmenší. Pro děti ve školkách jsou tak zcela běžné nejrůznější válečné hry nebo scénáře, mnoho nejmenších se také ve školách nevyhne lekcím souvisejícím s válkou. Nebo je vybízejí k navštěvování vojenských kurzů.

Russian parents struggling to find a toy for their kid's birthday can buy "a Children's Iskander" from a retailer in Kazan. pic.twitter.com/3pMdfGou0G