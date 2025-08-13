Výpadky mobilních plateb vrací Rusy k hotovosti. Z bankomatů dolují miliardy rublů

  14:22
Rusko v posledních týdnech a měsících bojuje s opakovanými výpadky mobilního internetu. To ale mimo jiné znamená, že třeba v obchodech v takových chvílích nejsou možné platby kartou. I proto v Rusku po čase opět významně stoupá obliba hotovosti, jak vyplývá z dat ruské centrální banky.

Rusové čekají ve frontě na výběr hotovosti z bankomatu. | foto: Profimedia.cz

Podle serveru The Moscow Times došlo v celém Rusku od letošního května minimálně k 2 830 výpadkům mobilního internetu. Dominantní část z toho přitom připadá na červenec, a to zejména na jeho konec. Třeba v Krasnojarském kraji byl internet v té době nedostupný dokonce pět dní za sebou. Běžní Rusové v takových chvílích nemají v podstatě jinou možnost než k placení využívat hotovost.

„Sledujeme, že poptávka po hotovosti je oproti předešlým rokům vyšší,“ uvedla ve své zprávě ruská centrální banka. Právě výpadky internetu analytici centrální banky označili za jeden z nejvýznamnějších důvodů, proč nyní poptávka po hotovosti oproti předešlým obdobím roste.

Rusku chybí hotovost. Nakoupilo od Rwandy tři metráky stodolarovek

Poptávka po hotovosti roste od května

Přitom ještě na počátku letošního roku byla situace v podstatě opačná. Už v květnu se ale situace začala měnit a během června i července byl odliv hotovosti ještě výraznější. Banky v Rusku v těchto měsících zaznamenaly průměrný měsíční odliv hotovosti ve výši 200 miliard rublů, což je v přepočtu asi 52 miliard korun.

Z dat ruské nevládní organizace Na Svjazi vyplývá, že v letošním květnu přestal mobilní internet na ruském území fungovat devětašedesátkrát. V červnu ale došlo k rekordním 654 výpadkům mobilního internetu a během července byl tento počet dokonce ještě vyšší.

„Za našeho Alexeje jsme si koupili bílou ladu.“ Jak bohatne chudé Rusko z padlých

Ruské úřady mnohdy internet vypínají kvůli bezpečnostním opatřením. Stává se ale, že zasažená jsou často i území velmi vzdálená od fronty, a to třeba i na Sibiři. Analytik think-tanku Council on Foreign Relations Michael Horowitz říká, že internetové výpadky jsou efektivní při zastavování akcí nepřátelských dronů. Kritici ale říkají, že Rusko se tímto způsobem snaží znesnadnit přístup k běžně dostupným informacím.

Svou roli mají i sezonní faktory

Některé oblasti ale dlouhé týdny nebyly na takovou poptávku po hotovosti připravené. Hromadné výběry způsobily, že mnohé bankomaty v Rusku byly úplně vybrané. A to mimo jiné i kvůli sezonním faktorům, neboť v letních měsících je oproti jiným částem roku poptávka po hotovosti na území Ruska výraznější.

Když ho nepřijmeš, dáme ti peníze my. Policii v Rusku platí za odmítnuté úplatky

Ruská centrální banka zároveň uvedla, že k vyšší poptávce po hotovosti přispívají i obavy z nových opatření, která v praxi zpřísňují kontrolu plateb. Od září budou mít banky v Rusku možnost omezit výběry hotovosti z bankomatů, a to kvůli snaze bojovat s finančními podvody.

Už od června mají ruské úřady možnost zmrazit platební karty či účty až na 30 dní, a to dokonce bez soudního rozhodnutí. Stačí, aby některé transakce vyhodnotily jako podezřelé, uzavírá server The Moscow Times.

13. srpna 2025  14:22

