Podle serveru The Moscow Times došlo v celém Rusku od letošního května minimálně k 2 830 výpadkům mobilního internetu. Dominantní část z toho přitom připadá na červenec, a to zejména na jeho konec. Třeba v Krasnojarském kraji byl internet v té době nedostupný dokonce pět dní za sebou. Běžní Rusové v takových chvílích nemají v podstatě jinou možnost než k placení využívat hotovost.
„Sledujeme, že poptávka po hotovosti je oproti předešlým rokům vyšší,“ uvedla ve své zprávě ruská centrální banka. Právě výpadky internetu analytici centrální banky označili za jeden z nejvýznamnějších důvodů, proč nyní poptávka po hotovosti oproti předešlým obdobím roste.
Poptávka po hotovosti roste od května
Přitom ještě na počátku letošního roku byla situace v podstatě opačná. Už v květnu se ale situace začala měnit a během června i července byl odliv hotovosti ještě výraznější. Banky v Rusku v těchto měsících zaznamenaly průměrný měsíční odliv hotovosti ve výši 200 miliard rublů, což je v přepočtu asi 52 miliard korun.
Z dat ruské nevládní organizace Na Svjazi vyplývá, že v letošním květnu přestal mobilní internet na ruském území fungovat devětašedesátkrát. V červnu ale došlo k rekordním 654 výpadkům mobilního internetu a během července byl tento počet dokonce ještě vyšší.
Ruské úřady mnohdy internet vypínají kvůli bezpečnostním opatřením. Stává se ale, že zasažená jsou často i území velmi vzdálená od fronty, a to třeba i na Sibiři. Analytik think-tanku Council on Foreign Relations Michael Horowitz říká, že internetové výpadky jsou efektivní při zastavování akcí nepřátelských dronů. Kritici ale říkají, že Rusko se tímto způsobem snaží znesnadnit přístup k běžně dostupným informacím.
Svou roli mají i sezonní faktory
Některé oblasti ale dlouhé týdny nebyly na takovou poptávku po hotovosti připravené. Hromadné výběry způsobily, že mnohé bankomaty v Rusku byly úplně vybrané. A to mimo jiné i kvůli sezonním faktorům, neboť v letních měsících je oproti jiným částem roku poptávka po hotovosti na území Ruska výraznější.
Ruská centrální banka zároveň uvedla, že k vyšší poptávce po hotovosti přispívají i obavy z nových opatření, která v praxi zpřísňují kontrolu plateb. Od září budou mít banky v Rusku možnost omezit výběry hotovosti z bankomatů, a to kvůli snaze bojovat s finančními podvody.
Už od června mají ruské úřady možnost zmrazit platební karty či účty až na 30 dní, a to dokonce bez soudního rozhodnutí. Stačí, aby některé transakce vyhodnotily jako podezřelé, uzavírá server The Moscow Times.