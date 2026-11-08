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Rusko hledá peníze do rozpočtu. Zvyšuje cla na alkohol z nepřátelských států

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  15:00
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Láhve s alkoholickými nápoji v regálech supermarketu v ruské Samaře (5. května 2024) | foto: Profimedia.cz

Rusové si za zahraniční whisky, rum nebo gin zřejmě brzy připlatí. Tamní vláda totiž výrazně zvýšila dovozní cla na alkohol ze zemí, které považuje za nepřátelské. Změna se týká i nápojů dovážených z Česka. Moskva si od tohoto kroku slibuje miliardové příjmy do státní pokladny a větší zájem o domácí zboží.

Ruská vláda rozhodla, že se za dovoz tvrdého alkoholu do země bude platit výrazně více než dosud. Clo se totiž zvyšuje z 20 na 35 procent z hodnoty dováženého zboží. Minimálně však musí dovozci zaplatit pět eur za litr, tedy přibližně 120 korun. Dosud to byla tři eura (zhruba 72 korun), píše The Moscow Times.

Vyšší cla se dotknou především zahraniční whisky, rumu, ginu, likérů nebo brandy. Vztahovat se budou i na některé druhy lihu a lihových tinktur. Rusko je zavádí pro alkohol ze 49 zemí, které označuje za nepřátelské.

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Patří mezi ně všechny členské státy Evropské unie včetně Česka. Mezi další se řadí také Spojené státy nebo Velká Británie. Jde o státy, které po ruské invazi na Ukrajinu zavedly proti Moskvě sankce.

Zdražení v obchodech přijde až s odstupem času

Rusové však vyšší ceny v obchodech nemusí pocítit okamžitě. Prodejci totiž mají stále zásoby alkoholu, který dovezli ještě za původních podmínek. Jakmile je vyprodají a začnou nakupovat nové zboží, dá se očekávat, že ceny pravděpodobně porostou.

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Nejvýraznější zdražení může přijít u levnějších značek, protože minimální clo se vztahuje na každý dovezený litr bez ohledu na cenu. Dovozci se navíc budou muset rozhodnout, zda část vyšších nákladů zaplatí sami, nebo je přenesou na zákazníky. Některé méně prodávané značky ale mohou kvůli tomuto zdražení z ruských obchodů úplně zmizet.

Ruský stát vybere víc

Vláda si od vyšších cel slibuje především více peněz do státní pokladny. Podle návrhu rozpočtu na roky 2027 až 2029 by měla jen v příštím roce vybrat navíc deset miliard rublů, v přepočtu zhruba 2,6 miliardy korun. Zároveň vláda doufá, že dražší zahraniční alkohol přiměje Rusy častěji kupovat domácí značky.

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Na druhé straně ale platí, že ruští výrobci z toho nakonec nemusí příliš vytěžit. Spotřeba alkoholu v zemi totiž postupně klesá a podle odborníků není jisté, zda lidé začnou místo dovážené whisky nebo rumu kupovat ruské nápoje. Někteří mohou své nákupy jednoduše omezit, uzavírá The Moscow Times.

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