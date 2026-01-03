Dodávky plynu do Evropy od ruského Gazpromu byly nejnižší od roku 1973

  9:00
Dodávky ruského zemního plynu do Evropy se v roce 2025 propadly na historické minimum. Ruský plynárenský gigant Gazprom totiž loni dodal pouze 18 miliard metrů krychlových plynu, což v meziročním srovnání bylo o 44 procent méně. Tak málo do Evropy vyvezla ruská společnost naposledy v roce 1973.
Evropské státy omezují závislost na ruském plynu již od vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022. Evropa se více spoléhá na dodávky zkapalněného zemního plynu, a to i od Spojených států. Evropská unie rovněž plánuje, že v dalších letech se od dodávek ruského plynu odstřihne úplně, píše portál The Moscow Times.

Přitom ještě před rokem 2021 patřily země v Evropě mezi nejvýznamnější odběratele plynu od Gazpromu. To se však následně začalo měnit a Rusko se nyní musí spoléhat na jiné zákazníky. V tomto ohledu vzrostla od roku 2022 hlavně role Číny, které navíc Rusko nabízí slevy.

Co na to Orbán a Fico? Už neodebírejte ruskou ropu, naléhal Trump na Evropany

Loni Čína prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře odebrala celkem 38,8 miliard metrů krychlových zemního plynu, což bylo oproti Evropě více než dvojnásobek. Průměrná cena za jeden tisíc metrů krychlových plynu však dosahovala jen na 248 amerických dolarů (zhruba 5 700 korun), vyplývá z dat ruského ministerstva pro hospodářský rozvoj. Běžně se cena za jeden tisíc metrů krychlových plynu pohybuje okolo 401 amerických dolarů (asi 9 200 korun).

Hledání zákazníků

Gazprom se ale nechce spoléhat jen na Čínu. Usilovně se pro svůj plyn snaží hledat i další zákazníky. „Z dlouhodobého hlediska může Gazprom každý rok vyvážet do zahraničí až 500 miliard metrů krychlových zemního plynu,“ řekl před několika dny Vjačeslav Kulagin, lektor na Fakultě bezpečných informačních technologií v Petrohradě.

Vedení ruského plynárenského giganta v poslední době usilovně jedná hlavně s Tureckem. To se ale zatím do uzavírání dlouhodobých kontraktů příliš nemá. Přesto ale země zůstává hned po Číně druhým nejvýraznějším odběratelem ruského zemního plynu.

Konec dovozu plynu z Ruska do podzimu roku 2027, oznámila plán Rada EU

Dveře do Evropy má ale Gazprom nejspíš již zavřené. Evropská unie totiž počítá s tím, že od ruského zemního plynu se úplně odstřihne nejpozději v roce 2027. Pryč jsou tak nejspíš léta 2018 a 2019, kdy ruský gigant každý rok dodal do evropských zemí více než 170 miliard metrů krychlových zemního plynu. Proti loňsku to byl zhruba desetinásobek.

Gazprom trápí finanční potíže

Gazprom od roku 2022 topí ve finančních problémech. Jeho ztráta v roce 2023 dosáhla 629 miliard rublů (161 miliard Kč). V roce 2024 sice firma oficiálně skončila v zisku, plynový sektor ale vygeneroval dalších několik stovek miliard rublů ztrát. S fungováním Gazpromu nyní pomáhá hlavně ruský stát, který po počátku války na Ukrajině začal zvyšovat ceny plynu pro ruské domácnosti.

Japonsko nevyslyší Trumpovo přání. Nepřestane odebírat ruský plyn

Mezi lety 2022 a 2024 se zvýšily o 24 procent a další zdražování je v plánu i v nadcházejících letech. Hovoří se dokonce o tom, že v roce 2028 mají platit ruské domácnosti za odběr plynu o 46 procent víc než v roce 2022, uzavírá The Moscow Times.

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

