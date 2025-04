Diskuse o návratu zahraničních společností do Ruska se rozeběhly už na počátku roku 2025. Otevřely je první kontakty mezi ruskou a čerstvě zvolenou americkou prezidentskou administrativou. V ruském prostředí jde momentálně o velmi aktuální téma, jemuž tamní média věnují velkou pozornost, píše portál The Moscow Times.

Případná konkurence ze Západu by ruským IT firmám přinesla další potíže. I bez ní totiž většina z nich začíná propouštět. Společnosti jako VK, MTS či Sber už měly údajně rozpustit i své vývojářské týmy.

Ruské IT podniky totiž přicházejí o vládní podporu, která nastala po odchodu zahraničních firem v roce 2022. Získanou výhodu se jim však nepovedlo příliš využít. Nyní řeší, jaké bude jejich další směřování a budoucnost.

Ve hře je řízený návrat

Ruský analytik Valentin Makarov říká, že zahraniční technologické firmy se do Ruska mohou vrátit i nepřímo, a tedy přes prostředníky. I v takovém případě by to ale pro ryze ruské hráče byla značná konkurence, se kterou by bojovali jen velmi obtížně.

„Většina západních TI Firem nechtěla v roce 2022 ruský trh opustit. Věděli, že to pro jejich podnikání nebude dobré. Proto jejich rozhodnutí nebylo řízené jejich vlastním uvažováním, ale politickou situací a sankcemi,“ komentuje situaci Makarov. Dodává, že návrat do situace, která panovala na ruském trhu před rokem 2022, je podle něj nepravděpodobný.

V tomto období totiž západní hráči měli na ruský trh prakticky neomezený přístup, což by se do budoucna podle Makarova mělo změnit. „Takové změny by mohly výrazně podkopat pokrok, který se povedl ruským hráčům dosáhnout po roce 2022. Je to něco, co si nemůžeme dovolit. Riskujeme ztrátu dosažených výsledků,“ upozorňuje Makarov. Návrat západních firem do Ruska musí podle něj proběhnout v souladu s ruskými národními zájmy.

V Rusku je návrat vděčné politické téma

Možnost návratu podniků ze Západu během dubna připomněl Alexej Jakovlev v ruského ministerstva financí. „Firmám, které se chtějí do Ruska vrátit, bychom takovou příležitost měli poskytnout,“ uvedl pro státní agenturu TASS.

Náměstek ruského ministerstva financí Ivan Čebeskov v této souvislosti uvedl, že již pracuje na vytvoření konkrétního seznamu podmínek, za nichž by návrat firem ze Západu zpět do Ruska byl možný. Čebeskov má na tomto seznamu pracovat na základě přímého pokynu od ruského prezidenta Putina, píše The Moscow Times. Představitelé ruské centrální banky ale říkají, že žádné konkrétní návraty zatím nejsou v dohlednu.

Pro zahraniční technologické firmy, které se po roce 2022 rozhodly z ruského trhu nestáhnout, byl rok 2024 poměrně úspěšný. Většina podniků totiž poprvé od roku 2022 dosáhla zisků. Příkladem je společnost Sony, která v Rusku vykázala čistý zisk ve výši 111,7 milionů rublů (asi 30 miliard korun), uzavírá The Moscow Times.