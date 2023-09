Ruské omezení exportu nafty může mít globální důsledky. Hrozí dopad na trhy

Údaje společnosti Vortexa ukazují, že Rusko letos dodalo do zahraničí více než jeden milion barelů nafty za den. Jde o obrovské množství, které nyní bude chybět. Podle analytiků trhy v krátké době přijdou zhruba o takové množství nafty, které by jinak stačilo na pokrytí roční poptávky celého Německa, napsala agentura Bloomberg.

Významné omezení ropné nabídky však nebude mít dopad jen na obchodníky nebo na řidiče kamionů. Nafta se totiž běžně používá také ve vlacích, zemědělství, výrobě nebo třeba stavebnictví. Je tedy patrné, že nafta v podstatě pohání velkou část globální ekonomiky.

Rusko se v poslední době potýká s nedostatkem pohonných hmot, a i proto se k takovému kroku odhodlalo. Jde o důsledek kombinace negativních faktorů, které zahrnují údržbářské práce v rafineriích, problémy s infrastrukturou, růst cen ropy na světových trzích a slabý kurz rublu, jenž podporuje vývoz pohonných hmot.

„Vše záleží na tom, jak dlouho ruské omezení potrvá,“ řekl agentuře Bloomberg vedoucí sekce rafinovaných produktů ve společnosti FGE, kterým je Eugene Lindell.

Ochrana vlastního trhu

Rusko k omezení uvedlo, že dočasný zákaz má zmírnit rostoucí ceny pohonných hmot na domácím trhu. I tak ale panuje obavy, že ruský trh veškeré své zásoby nezvládne absorbovat. Část z nich tak může zamířit do skladů. V některém okamžiku se ale Rusko obnovení vývozu do zahraničí zřejmě nevyhne, nebo bude muset snížit produkci ve svých rafinériích.

Velkoobchodní ceny benzinu a nafty v Rusku se v reakci na dočasné embargo snížily. Cena benzinu Ai-92 se snížila téměř o deset procent a v pátek dopoledne se nacházela mírně pod hranicí 56 000 rublů (zhruba 13 400 Kč) za tunu. Cena nafty klesla zhruba o 7,5 procenta a pohybovala se blízko 66 500 rublů za tunu.

„I když je zákaz na dobu neurčitou, neočekáváme, že bude trvat dlouho,“ řekl Koen Wessels, analytik ropných produktů z poradenské společnosti Energy Aspects.

Analytici ze společnosti Citi předpokládají, že embargo bude platit zhruba šest týdnů. „My si myslíme, že embargo bude pouze dočasné a potrvá jen několik týdnů, do říjnového zahájení sklizně,“ uvedli analytici z firmy J.P. Morgan.

Ruský krok sice cenu nafty na mimoruských trzích zvýšil, cenový nárůst ale nebyl příliš významný. Reakce obchodníků tedy může značit, že ruské kroky nebudou mít na trh větší dopady. Dodávky ruské nafty do zahraničí se navíc mají snižovat postupně, třeba již nasmlouvané náklady tohoto paliva po železnici mohou být vyváženy stále. Rusko zároveň vyhlásilo i několik výjimek, a to pro některé bývalé sovětské republiky, plnění mezivládních dohod nebo třeba pro účely humanitární pomoci.

Postihlo by to i Evropu

Před vypuknutím války na Ukrajině mířila ruská nafta hlavně do evropských států. Po uvalení sankcí se ale obchodní toky proměnily a ruská ropa začala ve velkém mířit hlavně do Brazílie, Saúdské Arábie, Tuniska nebo Turecka. To ale neznamená, že by Evropa případný nedostatek nafty na trzích nepocítila. Trhy jsou vzájemně propojené, a pokud by Brazílie o ruskou ropu přišla úplně, začala by více soupeřit právě s evropskými státy.

Ruský ministr zemědělství Dmitrij Patrušev začátkem září vyzval k zavedení exportního embarga s tím, že nedostatek pohonných hmot by mohl narušit podzimní sklizeň i setbu.

Agentura Reuters ve čtvrtek s odvoláním na informace od obchodníků a burzovní údaje také uvedla, že Rusko v prvních dvaceti zářijových dnech snížilo export nafty po moři téměř o 30 procent zhruba na 1,7 milionu tun. Zdroje agentury Reuters v úterý také uvedly, že ruská vláda zvažuje zavedení vysokého dodatečného cla na vývoz ropných produktů od 1. října do června příštího roku.