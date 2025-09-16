Příjmy z prodeje fosilních zdrojů se dlouhodobě řadí k hlavním stavebním kamenům ruské ekonomiky. Pokud by o ně země přišla, bylo by financování probíhající války na Ukrajině o mnoho složitější. Právě Čína a Indie se nyní řadí k nejvýraznějším odběratelům ruského zemního plynu a ropy, píše agentura Bloomberg.
Dlouhodobé snahy Evropské unie o výrazné narušení funkčnosti ruského hospodářství by tak v případě nového sankčního balíčku mohly být proti těm předchozím mnohem realističtější. Evropská unie totiž uvažuje zacílit také na firmy ze třetích států aktivně podporujících ruský ropný byznys. Kromě Číny a Indie by mohlo jít také o některé rafinerie v Turecku, které levnou ruskou ropu zpracovávají a následně ji vyvážejí právě do Evropy.
Komplikace hlavně pro Maďarsko a Slovensko
Politika amerického prezidenta Trumpa však postavila Evropskou unii do složité pozice. EU jako celku se sice povedlo výrazně zredukovat závislost na ruské ropě, některých ekonomik se to ale netýká. Jde především o Maďarsko a Slovensko, které nemají přímý přístup k moři.
Závislost Evropské unie na ruské ropě před vypuknutím války na Ukrajině dosahovala 27 procent. V loňském roce se povedlo dovoz ropy z Ruska snížit už jen na 3 procenta. Redukce na čistou nulu je však zejména kvůli maďarské a slovenské závislosti dlouhodobě komplikovaná.
„Evropská unie na jedné straně nechce vypadat jako slabý hráč, na té druhé se ale obává konfliktu s Čínou a Indií. Obě tyto ekonomiky jsou totiž pro EU z obchodního pohledu velmi důležité,“ upozorňuje pro agenturu Bloomberg nejmenovaný bruselský diplomat.
Zkouška vztahu Orbána a Trumpa
Hlavně Maďarsko se nyní obává přerušení dodávek ropy a prudkého zdražení, pokud by 19. sankční balíček EU skutečně prošel. Maďarský premiér Orbán se navíc už od počátku ruské invaze na Ukrajinu profiluje jako značný obhájce zachování obchodních vazeb s Moskvou, a to mimo jiné i kvůli výhodným nasmlouvaným kontraktům. Maďarsko navíc chce do budoucna sázet také na čínské investice, od kterých si mnohé slibuje.
Podle agentury Bloomberg tak právě Maďarsko doufá, že k evropsko-americké dohodě o sankcích vůči Číně a Rusku nakonec vůbec nedojde. Mimo jiné proto, že Orbán má k Trumpovi dlouhodobě poměrně blízko. „Spojené státy mohou dát Orbánovi v otázce ruských energií šach mat, pokud budou chtít,“ tvrdí vysokoškolský pedagog András Deak.
Na druhé straně Orbán si nejspíš maďarskou závislost na ruských fosilních palivech uvědomuje a nedávno jeho vláda podepsala desetiletou smlouvu se společností Shell, od které bude každý rok odebírat 2 miliardy kubíků zemního plynu. Orbán v posledních dnech zároveň navštívil také Katar a Spojené arabské emiráty, kde jednal právě také o energetických projektech, uzavírá Bloomberg.