Ruská ekonomika není funkční, již brzy se to ukáže, tvrdí zástupce EU pro sankce

Autor:
  20:00
Ruská válka na Ukrajině probíhá už skoro čtyři roky. Ačkoliv západní státy téměř okamžitě po zahájení invaze přišly se sankcemi, které v průběhu trvání válečného konfliktu postupně zpřísňují, někteří experti říkají, že Rusko je v praxi zatím pociťuje jen velmi omezeně. Zvláštní zástupce Evropské unie pro sankce David O’Sullivan je ale jiného názoru. Očekává, že už v průběhu roku 2026 nastanou výrazné změny.
Ruský prezident Vladimir Putin přichází promluvit na každoroční tiskovou...

Ruský prezident Vladimir Putin přichází promluvit na každoroční tiskovou konferenci. (19. prosince 2025) | foto: Reuters

Ukrajinské námořní drony napadly v Černém moři další tanker patřící do ruské...
Ukrajinské námořní drony napadly v Černém moři další tanker patřící do ruské...
Hořící sankcionovaný tanker v Černém moři. (29. listopadu 2025)
Ropný tanker Mersin v Boporu (13. srpna 2025)
39 fotografií

V letošním ruce se ruská válečná ekonomika může dostat do kritického bodu. Efekt sankcí začíná být zcela zjevný a ruská ekonomika je v průběhu dalších měsíců začne výrazně pociťovat uvedl O’Sullivan v rozhovoru pro portál The Guardian

„Už během roku 2026 se může ukázat, že současný ruský model válečné ekonomiky jednoduše není dlouhodobě funkční. Běžná ekonomika totiž šla v Rusku stranou a vše se točí kolem války. Ekonomické zákony se ale ani v Rusku obejít nedají,“ tvrdí O’Sullivan.

Začíná se Rusko hroutit? Putin panikaří a viní odpůrce z přípravy puče, píší v Británii

O’Sullivan byl do funkce zvláštního zástupce Evropské unie pro sankce jmenován v roce 2022. Jeho úkolem je kontrolovat, aby Rusko uvalené sankce obcházelo co možná nejméně. Zároveň orgánům Evropské unie navrhuje další sankční opatření, která by ruská ekonomika v praxi mohla pocítit.

Devatenáct sankčních balíků

Evropská unie od roku 2022 přijala už 19 balíků sankcí mířících na více než 2 700 osob a subjektů, jež jsou s Ruskem spjaté. Jejich úlohou je omezení obchodu v několika důležitých sektorech ekonomiky včetně energetiky, IT, letectví či v oblasti luxusního zboží a drahých kovů.

David O’Sullivan se ve funkci snaží mimo jiné i přesvědčovat státníky z dalších zemí, aby Rusku nenapomáhaly s obcházením sankcí. Zdůraznil, že jeho snahy se týkají hlavně dodávek zboží a surovin, které může využívat ruská armáda během bojů na Ukrajině.

Dokud Rusko útočí na Ukrajinu, není důvod změkčovat sankce, řekl Macinka v Bruselu

O’Sullivan uvedl, že tyto snahy jsou ovšem v praxi velmi náročné. Často totiž s Ruskem obchodují firmy, které v tom vidí ekonomickou příležitost. I přesto ale říká, že během několika let ve funkci si všímá změn ve vnímání sankcí v případě Turecka, Srbska či Spojených arabských emirátů. Výjimkou je však podle něj Čína, která i v době války na Ukrajině s Ruskem stále silně obchoduje.

Omezení stínové flotily jako největší úspěch

Mezi největší úspěchy EU řadí O’Sullivan omezení stínové flotily, která ruskému režimu pomáhala s prodejem ropy a zemního plynu. Často šlo o zastaralé tankery s nepříliš průhlednou vlastnickou strukturou, jež mířily hlavně do již zmíněné Číny nebo třeba Indie. V poslední době ale aktivita ruské stínové flotily klesá, a to mimo jiné kvůli sankčnímu režimu, na kterém se nachází již 600 takových plavidel.

Kvůli chybějícím tankerům mají Rusové s prodejem ropy problém. Právě příjmy z prodeje fosilních paliv přitom drží ruskou ekonomiku i v době války na Ukrajině nad vodou. To, že Rusku v této sféře dochází dech, potvrzuje i fakt, že příjmy ruského federálního rozpočtu z prodeje ropy a zemního plynu se v lednu roku 2025 v meziročním srovnání propadly na polovinu. Zároveň jsou nejnižší od léta od roku 2020.

Trump přiškrtil Putinovu dojnou krávu. Rusko už koumá, jak ropné sankce obejít

Přístup Evropské unie ale z části kritizují Spojené státy. Americký ministr financí Scott Bessent opakovaně obviňuje Brusel z toho, že unijní sankce vůči Rusku nejsou dostatečné. Nedávno zmínil třeba aktualizovanou obchodní dohodu mezi EU a Indií, která se ale o Rusku skoro nezmiňuje. Přitom právě Indie je během války na Ukrajině jedním z nejvýraznějších ruských obchodních partnerů, uzavírá The Guardian.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot

Na tomto místě v belgickém Zingemu podala parta přátel tiket do loterie....

Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Ruská ekonomika není funkční, již brzy se to ukáže, tvrdí zástupce EU pro sankce

Ruský prezident Vladimir Putin přichází promluvit na každoroční tiskovou...

Ruská válka na Ukrajině probíhá už skoro čtyři roky. Ačkoliv západní státy téměř okamžitě po zahájení invaze přišly se sankcemi, které v průběhu trvání válečného konfliktu postupně zpřísňují, někteří...

5. února 2026

Krádeží v obchodech přibývá, zloději cílí na potraviny a alkohol, zjistila analýza

ilustrační snímek

Počet krádeží v českých obchodech meziročně vzrostl o 15 procent, spolu s tím se zvýšila i celková škoda. Zloději nejčastěji míří do oddělení potravin, alkoholu a drogerie. Stále častěji se ale...

5. února 2026

Excalibur ze skupiny CSG získal zakázku na bojová vozidla za šest miliard

Vozidlo Patriot

Společnost Excalibur Army, která je součástí zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu přes 100 obrněných vozidel Patriot za více než šest...

5. února 2026  16:35

Nike čelí nařčení, že diskriminuje bílé zaměstnance. Společnost se brání

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Americká Komise pro rovné pracovní příležitosti (EEOC) otevřela vyšetřování společnosti Nike kvůli tvrzením, že znevýhodňuje bílé zaměstnance i uchazeče o zaměstnání. Úřad nyní po tomto výrobci...

5. února 2026  16:10

Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce

ilustrační snímek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...

5. února 2026  14:41

Centrální banka drží sazby stabilní. Její postoj nezměnila ani nižší inflace

Návštěvnické centrum

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dál ponechává své úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, jíž ovlivňuje ceny úvěrů či výši úročení na spořicích účtech, tak zůstává na úrovni 3,5...

5. února 2026  14:36

CSG a Aselsan zakládají společný podnik. Představí systém Korkut na podvozku Tatra

Advertorial
Systém Korkut na podvozku Tatra

Česká společnost Excalibur International, součást skupiny CSG, a turecký lídr v obranné elektronice Aselsan, podepsaly strategickou dohodu o spolupráci s cílem založit společný podnik se sídlem v...

5. února 2026

AI postrašila investory. Akcie softwarových firem umazaly téměř bilion dolarů

ilustrační snímek

Globální trhy zažívají jednu z nejprudších technologických korekcí posledních let. Vlna výprodejů spojená s obavami z rychlého nástupu umělé inteligence během několika dní vymazala z hodnoty...

5. února 2026  11:32

České dráhy přepravily 168 milionů pasažérů. Meziročně o milion méně

IV. železniční koridor Praha - České Budějovice (28. listopadu 2025)

Největší dopravce na tuzemské železnici vloni přepravil 168 milionů pasažérů. To představuje velmi mírný meziroční úbytek, zhruba o jeden milion prodaných jízdenek. Zvýšila se naopak dochvilnost...

5. února 2026  10:43

Hattrick „pana Marlenky“. Avetisjan potřetí vyhrál krajské kolo prestižní soutěže

Majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan už potřetí...

Vítězství v soutěži EY Podnikatel roku si po letech zopakoval majitel frýdecko-místecké společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan. Stal se tak v pořadí patnáctým vítězem regionálního kola soutěže v...

5. února 2026  8:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V lůžkovinách může být víc bakterií než na záchodovém prkénku. Jak často je prát?

Ilustrační obrázek

Stejnou péči, jakou dáváme čistému oblečení, bychom měli věnovat i ložnímu prádlu. Výjimkou nejsou ani zimní měsíce. Právě suchý vzduch v přetopených bytech může způsobit nepříjemnosti a zdravotní...

5. února 2026  8:30

Výnosy majitele Googlu poprvé překonaly 400 miliard dolarů, hlavně díky AI Gemini

ilustrační snímek

Google má za sebou velmi silný rok. Tržby vzrostly o 15 procent a zisk ve čtvrtém čtvrtletí o 30 procent, hlavně díky reklamám, YouTube a rychle rostoucímu cloudu. Zásadní podíl na úspěchu má i AI...

5. února 2026  7:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.