V letošním ruce se ruská válečná ekonomika může dostat do kritického bodu. Efekt sankcí začíná být zcela zjevný a ruská ekonomika je v průběhu dalších měsíců začne výrazně pociťovat uvedl O’Sullivan v rozhovoru pro portál The Guardian
„Už během roku 2026 se může ukázat, že současný ruský model válečné ekonomiky jednoduše není dlouhodobě funkční. Běžná ekonomika totiž šla v Rusku stranou a vše se točí kolem války. Ekonomické zákony se ale ani v Rusku obejít nedají,“ tvrdí O’Sullivan.
O’Sullivan byl do funkce zvláštního zástupce Evropské unie pro sankce jmenován v roce 2022. Jeho úkolem je kontrolovat, aby Rusko uvalené sankce obcházelo co možná nejméně. Zároveň orgánům Evropské unie navrhuje další sankční opatření, která by ruská ekonomika v praxi mohla pocítit.
Devatenáct sankčních balíků
Evropská unie od roku 2022 přijala už 19 balíků sankcí mířících na více než 2 700 osob a subjektů, jež jsou s Ruskem spjaté. Jejich úlohou je omezení obchodu v několika důležitých sektorech ekonomiky včetně energetiky, IT, letectví či v oblasti luxusního zboží a drahých kovů.
David O’Sullivan se ve funkci snaží mimo jiné i přesvědčovat státníky z dalších zemí, aby Rusku nenapomáhaly s obcházením sankcí. Zdůraznil, že jeho snahy se týkají hlavně dodávek zboží a surovin, které může využívat ruská armáda během bojů na Ukrajině.
O’Sullivan uvedl, že tyto snahy jsou ovšem v praxi velmi náročné. Často totiž s Ruskem obchodují firmy, které v tom vidí ekonomickou příležitost. I přesto ale říká, že během několika let ve funkci si všímá změn ve vnímání sankcí v případě Turecka, Srbska či Spojených arabských emirátů. Výjimkou je však podle něj Čína, která i v době války na Ukrajině s Ruskem stále silně obchoduje.
Omezení stínové flotily jako největší úspěch
Mezi největší úspěchy EU řadí O’Sullivan omezení stínové flotily, která ruskému režimu pomáhala s prodejem ropy a zemního plynu. Často šlo o zastaralé tankery s nepříliš průhlednou vlastnickou strukturou, jež mířily hlavně do již zmíněné Číny nebo třeba Indie. V poslední době ale aktivita ruské stínové flotily klesá, a to mimo jiné kvůli sankčnímu režimu, na kterém se nachází již 600 takových plavidel.
Kvůli chybějícím tankerům mají Rusové s prodejem ropy problém. Právě příjmy z prodeje fosilních paliv přitom drží ruskou ekonomiku i v době války na Ukrajině nad vodou. To, že Rusku v této sféře dochází dech, potvrzuje i fakt, že příjmy ruského federálního rozpočtu z prodeje ropy a zemního plynu se v lednu roku 2025 v meziročním srovnání propadly na polovinu. Zároveň jsou nejnižší od léta od roku 2020.
Přístup Evropské unie ale z části kritizují Spojené státy. Americký ministr financí Scott Bessent opakovaně obviňuje Brusel z toho, že unijní sankce vůči Rusku nejsou dostatečné. Nedávno zmínil třeba aktualizovanou obchodní dohodu mezi EU a Indií, která se ale o Rusku skoro nezmiňuje. Přitom právě Indie je během války na Ukrajině jedním z nejvýraznějších ruských obchodních partnerů, uzavírá The Guardian.