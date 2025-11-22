Ruské právo po zrušení ochranné známky umožňuje její následné přidělení komukoliv, kdo o to požádá, a to v přepočtu za méně než 33 tisíc korun. Značky jako Armani, Amazon či hotelový řetězec Sheraton se tak na ruský trh možná už nikdy nevrátí, píše agentura Bloomberg.
Jen v roce 2025 ruské úřady obdržely více než 300 žádostí o zrušení nevyužívaných ochranných značek, které pochází ze západních ekonomik. V případě Nokie, Inditexu, Victoria’s Secret či Ericssonu již žadatelé také minimálně z části uspěli. To potvrzuje, že propast mezi Ruskem a Západem se každým dnem prohlubuje.
Přitom ještě před pár lety platilo, že právě západní subjekty patřily v Rusku mezi nejvýznamnější investory. Dnešní realita je ale úplně jiná. Rusko se snaží o upevňování obchodních vazeb s Čínou a Indií. Ruský režim zároveň znepříjemňuje západním firmám odchod z tamního trhu a nutí je třeba k prodeji za velmi nízké ceny.
Západní firmy ale nemusí tento případný boj automaticky považovat za prohraný. Ukazuje to třeba nedávné rozhodnutí ruského soudu ve prospěch amerického řetězce Starbucks. Ačkoliv tato značka po vypuknutí války na Ukrajině ruský trh opustila, ruský soud pokus o zrušení ochranné známky smetl ze stolu. Alespoň prozatím. A to přesto, že síť kaváren převzal ruský podnikatel, který ji přejmenoval na Stars Coffee.
„Mnoho případů o zrušení ochranných známek končí nevyhověním. Západním firmám se totiž poměrně daří prokazovat, že ochranou známku stále aspoň z malé části využívají. Případně prokážou, že mají legitimní zájem na její další existenci,“ podotýká ruský právník Vladimir Birjulin.
Západní firmy ze nevzdávají
Západní firmy si to nejspíš uvědomují. Z dostupných statistik totiž vyplývá, že přibývá západních společností, které si své ochranné známky snaží v ruském prostředí chránit. Přibývá totiž podnětů u ruského patentového úřadu.
Všechny případy ale šťastný konec nemají. Své o tom již ví třeba populární módní značky Carhartt či Stüssy. Hongkongská společnost Multigoods Production pak na ruské trhu před nedávnem získala práva na používání značek Nokia, Victoria’s Secret či Amazon Europe. Ruské úřady před nedávnem odmítly zároveň prodloužit i jednu z ochranných známek automobilce Renault.
Americké a evropské orgány ve svých analýzách často připouštějí, že situace v Rusku je z pohledu ochranných známek velmi náročná a komplikovaná. Příliš možností, jak situaci změnit, ale nemají. „Můžeme jen doufat, že válka brzy skončí,“ uzavírá pro Bloomberg Bartosz Fert z Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.