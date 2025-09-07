Velké ruské firmy hlásí největší ztráty od pandemie. Kvůli sankcím či úrokům

Každá třetí velká ruská firma skončila v prvním pololetí letošního roku v minusu. Celková ztráta 19 tisíc velkých ruských společností mezi lednem a červnem přesáhla hranici pěti bilionu rublů, což je v přepočtu zhruba 1,3 bilionu korun. Při pohledu do minulých let jde o nejhorší výsledek od koronavirové pandemie.

Ruský prezident Vladimir Putin navštěvuje Uralvagonzavod, hlavní továrnu na výrobu tanků na Urale. (15. února 2024) | foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Ruská ekonomika se i kvůli propadu cen fosilních paliv na světových trzích nenachází v ideální situaci, což nynější statistické údaje největších ruských firem potvrzují. Podniky se kromě stále trvajících sankcí zejména ze strany západních zemí musí mimo jiné vypořádávat i s vysokými úrokovými sazbami, které jim znesnadňují investice, píše portál The Moscow Times.

Ruská centrální banka momentálně drží základní úrokovou sazbu na úrovni 18 procent. Podle centrálních bankéřů má tvrdá měnová politika udržet na uzdě růst spotřebitelských cen. Vysoké sazby ale z důvodu nižších podnikových investic mimo jiné i zpomalují celkový ruský ekonomický růst.

Ruská ekonomika v roce 2025? Vysoká inflace i nižší prodej ropy a plynu

Podniky doufají, že se úrokové sazby co možná nejdříve sníží. Centrální bankéři ale během červenci naznačili, že jakékoliv případné uvolnění měnové politiky bude jen velmi pozvolné, a to zejména z důvodu inflačních očekávání, která dlouhodobě zůstávají vysoká. O případné redukci úrokových měr rozhodne ruská centrální banka nejdříve příští týden na svém zasedání.

Komplikací je i nedostatek pracovníků

Ekonomové zároveň doplňují, že ruské podniky se musí momentálně vypořádávat i s dalšími bariérami. Mezi ně se řadí mimo jiné i nízká míra nezaměstnanosti, která se momentálně pohybuje jen okolo 2,2 procenta. Firmy tak mezi sebou musí o volné pracovníky více soupeřit, a to zejména skrze nabízené mzdy, což jim zvyšuje náklady.

Průměrná ruská měsíční mzda v květnu dosahovala na necelých 100 tisíc rublů (asi 25 tisíc korun), což je proti stejnému období loňského roku nárůst o 14,5 procenta.

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Prokremelský deník Izvestija uvedl, že ve vyspělých ekonomikách hospodaří s podobnými ztrátami maximálně 20 procent velkých firem. Ruské ministerstvo pro hospodářský rozvoj ale tvrdí, že pokles ziskovosti největších ruských společností má pouze sezonní charakter. Jeho analytici očekávají, že ve zbytku roku 2025 dojde ke zlepšení.

Problémy hlavně v energetice či dopravě

Mezinárodní měnový fond koncem minulého měsíce snížil odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 0,9 procenta z dříve předpokládaných 1,5 procenta. Tempo hospodářského růstu by tak mělo prudce zpomalit z loňských 4,3 procenta.

„Ruská ekonomika se potýká se negativními důsledky vysokých úrokových sazeb a pokračujících válečných operací,“ uvedl ekonom Liam Peach ze společnosti Capital Economics. Lze podle něj očekávat delší období slabého hospodářského růstu.

Válka na Ukrajině ruskou ekonomiku neničí, nesmíme dopustit recesi, řekl Putin

Podle The Moscow Times se mezi nejpostiženější odvětví řadí hlavně energetika a doprava. V pozitivní kondici jsou naopak podniky pohybující se ve zbrojním průmyslu a strojírenství. Řada firem z těchto sektorů hlásí meziroční růst tržeb až o 200 procent. Daří se také IT firmám, uzavírá portál.

