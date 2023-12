Ruská ekonomika se přehřívá. Mohou za to i náklady na odškodnění pro padlé

Ruská centrální banka se sice skrze vyšší úrokové sazby snaží se zdražováním bojovat, řada analytiků se ale obává, že razantnějším cenovým změnám v dalších měsících už nestihne zabránit.

Na posledním zasedání ruští centrální bankéři zvýšili úrokové sazby o dva procentní body, to je zhruba dvakrát víc, než předpokládaly trhy. Podobné zpřísnění měnové politiky se v Rusku očekává i na příštím zasedání centrální banky, které se odehraje už 15. prosince. Informoval o tom britský list The Economist.

Rusko se s vysokou inflací potýkalo už krátce po loňském zahájení invaze na Ukrajinu. Tehdy se na ni podepsal hlavně slabý rubl. Ten se vůči americkému dolaru propadl až o 25 procent, což následně zvýšilo náklady na dovoz. Na současném zdražování se ale měnové pohyby ruského rublu téměř nepodepisují. Ruské měně se podařilo posílit, a to mimo jiné proto, že došlo k zavedení kapitálových kontrol.

Analytici týdeníku The Economist se ale domnívají, že Putinova válečná ekonomika se začíná nebezpečně přehřívat. Patrné je to v sektoru služeb, neboť v Rusku začíná masivně zdražovat téměř vše. Od jídla v restauracích až po právní poradenství. Cena za noc strávenou v moskevském hotelu Ritz-Carlton vzrostla od počátku války na Ukrajině z 225 na 500 amerických dolarů (11 300 Kč).

Za současnou vysokou inflací v Rusku tak stojí zejména domácí prostředí. Analytici The Economist se domnívají, že růst spotřebitelských cen souvisí zejména s velmi uvolněnou fiskální politikou, která má navíc přetrvávat i v roce 2024. Výdaje na sektor obrany se mají v Rusku v příštím roce zdvojnásobit a dosáhnout na úroveň 6 procent ruského HDP, což je nejvíce od rozpadu Sovětského svazu.

As I argue in my latest piece for @WSJ, in Russia, the war against Ukraine is now the organizing principle around which most decisions are made, and at the core of Russia’s domestic, economic and foreign policy. Short summary in a 🧵 https://t.co/6GVvQVuFp8