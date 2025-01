Ruská ekonomika v roce 2025? Vysoká inflace i nižší prodej ropy a plynu

Ačkoliv na počátku války na Ukrajině americký prezident Joe Biden hovořil o dramatickém poklesu ruské hospodářské výkonnosti, podobný scénář v dalších letech spíše nenastal. Rusko dokonce Bidenova slova využilo v rámci propagandy a snažilo se prezidenta zesměšnit tím, že šlo pouze o zbožné přání Západu, které nemá s realitou nic společného. Mnozí ale říkají, že v roce 2025 Rusko konečně může poznat tvrdší ekonomické důsledky své války, píše server The Moscow Times.

Ruská ekonomika sice v roce 2022 meziročně klesla o 2,1 procenta. Tento propad byl však nižší, než mnozí předpokládali. V roce 2023 dokonce ruské hospodářství ve srovnání s předchozím rokem stouplo o 3,6 % a loni dle odhadů nejspíš dokonce o 3,8 %. Ruskému hospodářství se alespoň částečně povedlo najít způsoby, jak sankce ze strany Západu obejít. Pomohly také obchody s Čínou nebo s Indií.

Silnější hospodářský růst či rostoucí inflace

Server The Moscow Times ale píše, že nyní se situace začíná nejspíš obracet. Ruské hospodářství totiž začíná pociťovat dopady rostoucích válečných výdajů i sankcí, které se ze strany Evropské unie či Spojených států amerických stále zpřísňují.

Ruské hospodářství je poslední léta postavené na třech základních pilířích. Tím jsou stabilní příjmy z prodeje ropy a zemního plynu, nakumulované předválečné rezervy a poměrně omezené dopady války na tamní obyvatelstvo. To ale začíná čím dál znatelněji pozorovat dopady vysoké inflace, kterou se tamní centrální bance nedaří i přes vysoké úrokové sazby zkrotit.

Ruská centrální banka své sazby postupně zvyšuje. To však narušuje tamní poptávku. Řada stavebních projektů napříč Ruskem se odkládá, domácnosti nemohou jednoduše dosáhnout na úvěr pro pořízení vlastního bydlení. Centrální banka svou restriktivní politikou zpomaluje ekonomický růst, a i proto se ruskému hospodářství nejspíše nepodaří zopakovat výsledky z let 2023 a 2024.

Mezinárodní měnový fond předpokládá, že ruský hrubý domácí produkt příští rok poroste o 1,3 procenta. Průzkum ruské centrální banky mezi domácími ekonomy počítá s růstem ve výši 1,5 %. Někteří odborníci ale varují hlavně před krachy mnoha podniků, které se dlouhodobě spoléhají na úvěrové financování, jež za poslední rok masivně zdražilo.

Úrokové sazby v Rusku budou nejspíš dál růst

I proto se řada expertů domnívá, že ruská ekonomika by v roce 2025 mohla spadnout i do recese. „Cena, kterou Rusko pravděpodobně zaplatí za zkrocení své inflace, je ekonomický propad,“ domnívá se hlavní ekonom poradenské společnosti PF Capital Jevgenij Nadoršin s tím, že ruská centrální banka kvůli obavám z dalšího nárůstu inflace bude dál pokračovat ve zpřísňování své měnové politiky.

Ekonom Alexander Isakov říká, že ruská centrální banka zvýší svou hlavní úrokovou sazbu až na hranici 25 procent. „Centrální banka stojí před velkým úkolem a dilematem. Akceptovat znatelnější inflační tlak, nebo dále zvyšovat úrokové míry, i když se zvyšuje riziko hospodářské recese,“ říká.

Kromě vyšších úrokových sazeb se ruské firmy budou muset nejspíše dál potýkat s nedostatkem pracovní síly. Ten dlouhé měsíce vyhovoval hlavně tamním zaměstnancům, jejichž mzdy v nominálním i reálném vyjádření poměrně prudce rostly. Podle odhadů serveru The Moscow Times ale většina ruských pracovníků musí pro rok 2025 počítat s nižším tempem tohoto růstu. Prostor pro jejich další výraznější vzestup se totiž značně vyčerpal.

Nedávný průzkum ruské centrální banky mezi ekonomy hovoří o tom, že tempo růstu reálných mezd na ruském území by v roce 2025 mělo klesnout z letošních 8 na 3,1 procenta.

Firmy v Rusku se zároveň obávají další možné mobilizace, která by měla další zásadní dopad na jejich fungování. Už nyní je totiž pracovní síly v mnoha ruských oblastech málo. Záleží ale hlavně na tom, jak se bude ruská válka na Ukrajině vyvíjet, a to zejména po nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta.

Rusko přijde o část příjmového kanálu

Podle odborníků se Rusko v roce 2025 musí smířit s propadem příjmů své ropy a zemního plynu. Neočekává se ale, že by tento pokles měl být fatální. Neměl by ani klesnout pod úroveň roku 2023, kdy se dostal na 8,8 bilionů rublů, což tehdy vycházelo asi na 30 procent všech ruských rozpočtových příjmů.

Záležet ale bude na mnoha okolnostech. Mezi ty hlavní se řadí světové ceny ropy a zemního plynu na trzích. Zároveň se příjmy budou odvíjet i od toho, jak značné slevy z ceny ropy Moskva svým obchodním partnerům nabídne. Rusko ale negativně pocítí i zastavení toku plynu přes Ukrajinu, neboť přijde asi o 10 procent celkového exportu plynu.

Analytici zároveň předpokládají, že i rubl vůči americkému dolaru oslabí, a to asi o 10 až 20 procent. Stabilizovat by se měl na hranici 110 až 120 rublů za jeden dolar. „Nepochybujeme o tom, že se směnný kurz vrátí na maxima z března roku 2022, kdy činil 121 rublů za dolarů. Pokud by ale cena ropy na trzích klesala, mohl by rubl slábnout mnohem více,“ uzavírá pro The Moscow Times ekonom Alexander Potavin.