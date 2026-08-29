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V Rusku roste zájem o hotovost. Lidé i firmy drží mimo banky stále více peněz

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  19:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Rusové čekají ve frontě na výběr hotovosti z bankomatu.
ilustrační snímek
ilustrační snímek
Logo třetí největší ruské banky Gazprombank. (27. února 2022)
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Zájem o hotovost v Rusku letos citelně roste. Ruské domácnosti i firmy drží mimo bankovní účty stále více peněz, přestože ruský stát prosazuje výraznější užívání digitálního rublu. Za změnou ruských preferencí stojí zejména opakované výpadky internetu, nejistota i horší podmínky pro část tamních podnikatelů.

Od začátku roku vzrostl objem hotovosti držené ruskými domácnostmi a firmami o 2,1 bilionu rublů (zhruba 505 miliard korun). Jde o nejvyšší nárůst od začátku války na Ukrajině. Společnost Sberbank odhaduje, že za celý rok může přibýt až 3,8 bilionu rublů (asi 914 miliard korun), což by byl rekord, píše The Moscow Times.

První výraznější růst výběrů hotovosti přišel v únoru. Ruské úřady začaly kvůli ukrajinským dronům častěji omezovat mobilní signál a internet. Výpadky ale zasáhly také platební terminály a mobilní bankovnictví, takže v některých ruských městech bylo možné běžné nákupy zaplatit jen hotově.

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„Když na jaře vypnuli internet v celém městě, karty prostě nefungovaly. Hotovost byla jediná možnost, jak koupit jídlo nebo zaplatit služby,“ popsal deníku The Moscow Times obyvatel Moskvy jménem Arťom.

Bankovky jako pojistka

Do růstu zájmu o hotovost v Rusku se podle The Moscow Times promítají také obavy o úspory. Ruské úřady sice odmítají, že by kvůli válce chtěly sáhnout na bankovní vklady obyvatel, nejistotu však v červnu posílil šéf komunistů Gennadij Zjuganov.

Zjuganov upozornil na 67 bilionů rublů (zhruba 16,1 bilionu korun) uložených v bankách a naznačil, že by peníze mohly více sloužit výrobě či válečnému úsilí. Nervozitu zvyšují i spekulace o nové mobilizaci. Lidé, kteří zvažují odchod ze země, si navíc musí zajistit hotovost předem, protože ruské platební karty v zahraničí často nefungují.

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Na trendech se podepisuje i přístup firem

K růstu objemu hotovosti přispívají také firmy. Od ledna se základní sazba DPH zvýšila z 20 na 22 procent a povinnost odvádět daň se nově týká i části menších podnikatelů. Některé obchody, kavárny, hotely či řemeslníci proto častěji preferují platby v hotovosti a někdy za ně zákazníkům nabízejí drobnou slevu.

Podle Sberbank zůstává značná část těchto peněz mimo bankovní systém a končí v šedé ekonomice. Ta podle oficiálních údajů představuje zhruba jedenáct procent ruského HDP. Počet daňových trestných činů navíc v prvním pololetí meziročně vzrostl o sedmnáct procent. Bankám pak chybějí peníze, které by jinak mohly využít na úvěry nebo nákup státních dluhopisů.

Od ledna do července vzrostl objem hotovosti o 11,7 procenta. Tempo je podobné jako v roce 2023, stále však výrazně zaostává za 22,4procentním nárůstem z období pandemie covidu.

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Z dostupných čísel ale zatím nevyplývá, že by Rusové bankám přestávali důvěřovat ve velkém. Hotovost dál tvoří přibližně 15 procent celkové peněžní zásoby a zároveň přibývají peníze na běžných účtech. Lidé tak spíš přesouvají úspory do likvidnější podoby.

„Hlavním důvodem růstu hotovosti i zůstatků na běžných účtech jsou jednoduše klesající úrokové sazby,“ uvedl pro The Moscow Times ekonom Janis Kluge.

Ruská centrální banka postupně snížila klíčovou sazbu na 14 procent z loňských 18 procent. Termínované a spořicí produkty proto nesou méně a část Rusů raději nechává peníze tam, odkud je může rychle vybrat nebo utratit, uzavírá The Moscow Times.

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