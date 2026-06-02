Experti varovali Putina, že plánované vojenské výdaje dál prohlubují rozpočtový deficit. Část ekonomů proto doporučuje hledat úspory a přistoupit ke škrtům, které by zmírnily tlak na ruské státní finance a pomohly stabilizovat veřejné rozpočty, píše agentura Bloomberg.
Putinovi se do škrtů ve vojenských výdajích ale příliš nechce. Podle zdrojů agentury Bloomberg požádal ministerstvo financí, aby nejprve hledalo úspory v jiných kapitolách rozpočtu a teprve poté se zabývalo případným omezením výdajů na obranu. Podobný názor zastávají i představitelé ruského ministerstva obrany. Argumentují tím, že značná část průmyslu je dnes závislá na armádních zakázkách a jejich omezení by mohlo poškodit tamní ekonomiku.
|
Rusko tlačí na nový plynovod do Číny. Je to bezpečnější alternativa, tvrdí
Podle agentury Bloomberg si je Putin rostoucích rozpočtových problémů vědom už delší dobu. O případných škrtech však nakonec rozhodne právě on, neboť v ruském systému se žádná zásadní rozpočtová změna bez souhlasu prezidenta neobejde.
Docházejí i rezervy v národním fondu blahobytu
Rozpočtové problémy Moskvy se prohlubují i navzdory vyšším příjmům z ropy, které přinesl konflikt na Blízkém východě. Schodek ruského federálního rozpočtu za první čtyři měsíce roku dosáhl 5,9 bilionu rublů, tedy asi 2,5 procenta HDP. To je přibližně o polovinu více, než s čím počítal plán na celý rok.
|
„Blíží se katastrofa.“ Putin ztratil elity, je jako Hitler. Obměkčoval ho i Peskov
Ruští představitelé navíc při přípravě rozpočtu doufali, že po loňském summitu na Aljašce mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem by mohlo dojít k ukončení války na Ukrajině. Ani tento předpoklad se však nenaplnil. Země se navíc nadále potýká s rozsáhlými sankcemi a rezervy v ruském národním fondu blahobytu jsou podle dostupných údajů zhruba o 60 procent nižší než před zahájením invaze na Ukrajinu.
V Rusku se proto stále intenzivněji řeší, jak rostoucí rozpočtový schodek financovat. Ve hře jsou další úspory, vyšší daně i mimořádné odvody od některých firem. Ministr financí Anton Siluanov na konci května vyzval k větší rozpočtové disciplíně. „Rezervy nejsou nekonečné,“ upozornil.
Klesá i výkonnost ruské ekonomiky
Napětí kolem stavu ruských veřejných financí už dorazilo i do ruského parlamentu. Poslanec Valerij Gartung minulý týden varoval před opakováním ekonomického chaosu z počátku 90. let po rozpadu Sovětského svazu. „Co s tím budeme dělat? Budeme tisknout peníze? Jako v roce 1992, kdy ceny rostly o desítky procent týdně? Všichni víme, že to není řešení,“ prohlásil.
|
Válka ukrajuje Rusku polovinu rozpočtu. Hospodářský model naráží na strop
Debata o vojenských výdajích přichází v době, kdy ruská ekonomika naráží na stále větší problémy. Ruské ministerstvo hospodářského rozvoje v květnu snížilo odhad růstu pro rok 2026 z 1,3 na pouhých 0,4 procenta. Oficiální data navíc ukazují, že ekonomika v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně klesla poprvé za poslední tři roky, uzavírá agentura Bloomberg.