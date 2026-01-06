Na čtyřprocentní růst ekonomiky z let 2023 a 2024 Rusko letos nedosáhne. Odhady naznačují, že země bude vůbec ráda, pokud se její ekonomika nepropadne do recese, píše portál The Moscow Times.
Ruští analytici z tamní Akademie věd odhadují, že ruské hospodářství si v roce 2026 meziročně polepší o 0,7 procenta. Mezinárodní měnový fond ale pracuje s horším odhadem, a to konkrétně s růstem o 0,6 procenta. Čísla by tak mohla být podobná jako v roce 2025.
Rusko hledá příjmy pro vedení války. Připravilo plán pro útlum šedé ekonomiky
Pokles výkonnosti ruské ekonomiky proti letům 2023 a 2024 souvisí s mnoha faktory. Mezi ty zásadní se řadí válečné výdaje, které zemi vyčerpávají. Komplikace způsobuje také ruský státní rozpočet, ve kterém chybějí peníze, a to hlavně kvůli klesajícím cenám zemního plynu a ropy. Kreml musí prostředky hledat jinde a postupně zvyšuje daně pro ruské firmy a spotřebitele. Podniky kvůli tomu omezují investice a domácnosti svou spotřebu.
Rusko musí zvedat daně firmám i domácnostem
Podle The Moscow Times vybralo Rusko na příjmech z prodeje ropy a plynu v roce 2025 o 2 biliony rublů (510 miliard korun) méně, než se původně čekalo, a to zejména kvůli klesajícím cenám ropy i trvajícím sankcím ze strany Západu. Světová banka navíc ve svých analýzách počítá s tím, že cena produktu by mohla klesat i dál, a to i kvůli obrovským přebytkům na globálním trhu.
Ruská ekonomika má potíže. Ale Putin může ve válce pokračovat ještě mnoho let
Kreml se proto chybějící prostředky rozhodl hledat doma. Od ledna se v zvýšila sazba DPH z 20 na 22 procent. Povinnost odvádět daň z přidané hodnoty se navíc rozšířila o řadu firem, a to kvůli snížení limitu ročního obratu pro odvod DPH ze 60 na 10 milionů rublů.
Kreml se zároveň rozhodl více zaměřit na potírání šedé ekonomiky. Rusko chce více prosazovat bezhotovostní platby a počítá se i s tím, že Rusové již nebudou mít možnost vyvážet do zahraničí rubly ve formě hotovosti. „Nekontrolovaný vývoz hotovosti i do zemí Euroasijské ekonomické unie bude od roku 2026 zakázán,“ řekl před pár týdny ruský vicepremiér Alexandr Novak.
Na armádu se v Rusku bude utrácet dál
Ačkoliv Rusku chybí prostředky v rozpočtu, Putin a jeho blízcí spolupracovníci nechtějí na armádě šetřit. Ruský ministr obrany v prosinci uvedl, že ruské vojenské výdaje v roce 2025 odpovídaly asi 7,3 procentům HDP. To by znamenalo výdaje kolem 15,9 bilionu rublů (asi 4 biliony korun). Rok 2026 by měl být podle odhadů podobný.
Putin věří, že růstu ruského hospodářství alespoň z části pomůže uvolněnější měnová politika. Ruská centrální banka totiž na konci prosince rozhodla o snížení hlavní úrokové sazby o 50 bazických bodů na 16 procent. To je třeba oproti roku 2024 již o 5 procentních bodů méně.
Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi
Výraznější uvolnění měnové politiky v Rusku ale zatím není na pořadu dne. Rusko totiž tíží již od vypuknutí války vysoká inflace. Podle oficiálních údajů v listopadu loňského roku meziroční ruská inflace dosahovala na 6,6 procenta. Ačkoliv by inflace v Rusku měla v dalších měsících klesat, ke dvouprocentní hranici to ještě velmi pravděpodobně nebude, uzavírá The Moscow Times.