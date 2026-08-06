Invaze na Ukrajinu trvá už téměř čtyři a půl roku a stále výrazněji mění fungování ruské ekonomiky. Zbrojovky a další ruským státem podporované podniky přetahují zaměstnance z civilních odvětví a nabízejí jim platy, které řada soukromých firem nedokáže dorovnat. Mzdy proto dál rostou dvouciferným tempem, ruské hospodářství však stagnuje a tamní podniky začínají omezovat náklady.
Nedostatek pracovníků zvyšuje ruským firmám mzdové náklady už několik let. Dokud jim však výrazně rostly i tržby, dokázaly podniky vyšší výdaje na mzdy pokrývat. Válečný boom však postupně slábne, píše agentura Bloomberg.
Domácnostem přibývají peníze, množství dostupného zboží a služeb však stejným tempem neroste.