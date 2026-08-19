Rusové ve velkém vybírají peníze z bank. Jen během prvních dvou srpnových týdnů z nich podle tamní centrální banky odteklo 286,4 miliardy rublů (zhruba 70,1 miliardy korun). Dalších přibližně 615 miliard rublů (150,6 miliardy korun) lidé vybrali v červenci a více než 379 miliard rublů (92,8 miliardy korun) v červnu.
Letošní výběry hotovosti již překonaly úroveň z prvního roku války. V roce 2022 totiž Rusové z bank vybrali zhruba 2 biliony rublů (asi 490 miliard korun). Při pokračování současného trendu by letošní částka mohla být téměř dvojnásobná.
Část firem a bohatých Rusů se snaží dostat majetek mimo dosah domácích úřadů.