Poptávka, kterou nezvládne ani paralelní dovoz. Rusové míří za iPhony do Asie

IPhony, iMacy nebo třeba iPady běžný ruský zákazník ve své domovině už skoro tři roky oficiálně nesežene. To ale neznamená, že by výrobky Applu nebyly na ruském trhu dostupné vůbec. Řada ruských obchodníků se totiž snaží na uvalených sankcích vydělat a produkty Applu do Ruska po své ose dováží, píše portál CNN.

Moskva sice v roce 2022 přistoupila k takzvaným paralelním dovozům, které spočívají v importu západních výrobků do Ruska i bez patřičných povolení. V případě produktů technologické společnosti Apple ale ani tyto paralelní dovozy nedokázaly pokrýt obrovskou ruskou poptávku po iPhonech, jejichž cena každým dnem roste.

Podle informací zpravodajského serveru CNN se cena těchto modelů na ruském trhu zvýšila za posledních několik měsíců až o 70 procent.

Nové iPhony v Rusku táhnou

Ruská poptávka po iPhonech se přenáší i do Hongkongu, kam se řada ruských obchodníků velmi často vydává na nákupy. Patrné to bylo kupříkladu během 20. září, kdy se právě v Hongkongu spustil prodej modelu 16, po kterých je v Rusku obrovský zájem. Ruští obchodníci se proto i nyní snaží velmi často nakupovat telefony od místních.

„Chceme jich koupit co nejvíc,“ řekl pro CNN Nick Alexenkov, který je na hongkongském trhu vyhledává, nakupuje a následně je v Rusku přeprodává. Dodal, že za nové mobily platí již nyní až o 12 procent víc, než jaká je jejich maloobchodní cena.

Alexenkov pro CNN řekl, že zisk u jednoho mobilu v jeho případě dosahuje až na hranici 25 procent. Obzvlášť populární je v Rusku podle něj hlavně model iPhone 16 Pro Max s 1TB pamětí, jehož cena v Rusku dosahuje téměř 250 000 rublů (asi 60 tisíc korun), tedy na zhruba 1,7násobek americké maloobchodní ceny.

Ruští obchodníci se dokážou dobře popasovat i s jazykovými bariérami. Do Hongkongu si s sebou často berou i tlumočníky. Pokud parťáka s jazykovými znalostmi po svém boku nemají, velmi často se úspěšně spoléhají na základní komunikaci.

Pokud se svou cenovou nabídkou neuspějí, téměř okamžitě reagují jejím navýšením a snaží se dosáhnout dohody. Bohatá ruská populace totiž dokáže utratit za nové telefony mnohem, pokud jim obchodníci nabídnou barvy, které nejsou na ruském trhu jednoduše dostupné, uzavírá CNN.