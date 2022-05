Klenotníci jsou nervózní, západní sankce postihly i ruské diamanty

Trh s diamanty dosáhly svého prozatímního vrcholu v roce 2021. Obchody se pohybovaly okolo 48 miliard dolarů. Průměrná cena karátového diamantu kvůli vysoké poptávce vzrostla během loňského roku o 17,4 procenta. Jenom během letošního ledna pak cena vzrostla o dalších 6,9 procenta, píše agentura Bloomberg.

Ruská Alrosa dlouhodobě produkuje podobné množství drahých kamenů jako společnost De Beers, která měla na tomto trhu výhradní postavení až do počátku 21. století. Její obchodníci se nyní snaží dodávky diamantů přesměrovat na Východ, kde takové sankce zatím v platnosti nejsou.

Diamantový sektor zároveň dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější ruské obory. Rusko totiž vedle Botswany patří mezi největší výrobce diamantů na světě. Nejdůležitějším trhem pak jsou hlavně Spojené státy, kam směřuje asi polovina veškeré diamantové produkce.

Alrosu vlastní ruský stát

Americký trh je klíčový i pro sankcionovanou těžařskou společnost Alrosa. Firma zaměstnává zhruba 32 tisíc lidí a mezi její vlastníky se řadí i ruská vláda, která drží až třicet procent akcií skupiny. Dalších třiatřicet procent pak náleží největší z republik Ruské federace, kde společnost Alrosa sídlí, tedy republice Sacha.

Podle druhé největší těžařské společnosti na světě, De Beers, budou dodávky diamantů velmi omezené až do roku 2024. Tehdy totiž firma plánuje dokončení rozšíření svého hlavního dolu v Jihoafrické republice.

Sankce dolehnou i na Indii

Západních sankcí vůči ruskému diamantovému odvětví se ale obávají v Indii. Ta patří mezi nejvýznamnější zpracovatele diamantů na světě. V indickém městě Surat pracuje v tomto oboru několik tisíc lidí, kteří se věnují broušení, řezání i leštění diamantů.

„Diamanty nejsou jako ropa. Žádné nové doly nevznikají. Naše závislost na nich je obrovská. Jde o třetí největší zdroj indických příjmů z exportní oblasti,“ řekl pro agenturu Bloomberg místopředseda indické rady pro podporu vývozu drahokamů a šperků Vipul Shan s tím, že Indie si díky diamantům v uplynulém fiskálním roce přišla až 39 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu skoro 940 miliard korun.

Spojené státy odeberou z Indie zhruba polovinu diamantů. Narušení obchodu by tak mohlo omezit dodávky v celé Severní Americe a stát Indii v tomto čtvrtletí 2,5 miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 60 miliard korun, což je téměř deset procent ročních tržeb. Vzhledem k tomu, že pandemická omezení se zmírnila, Signet a další klenotnictví v USA letos očekávají 2,5 milionu svateb, což by bylo nejvíce za posledních 40 let.