Rusko-čínský obchod vázne. Peking zastavil dodávky přesných obráběcích strojů

Jan Dvořák
  9:46
Čína zpřísnila svá vývozní omezení, to Rusku prakticky znemožnilo dovážet čínské obráběcí stroje s přesností 3–4 mikrony. Informoval o tom majitel společnosti Tatpromstan Ildar Nuriev na fóru o kovozpracujícím průmyslu a aditivních technologiích TEMP.

V čínském Tchien-ťinu nedávno proběhla mezinárodní výstava obráběcích strojů (17. září 2025) | foto: Profimedia.cz

„ČLR omezila dodávky high-tech zařízení, i když se o tom moc nemluví. Dříve bylo možné získat stroje s přesností 3–4 mikrony, ale teď už ne. Je pro to třeba získat speciální vývozní licenci,“ uvedl Nuriev. Rovněž poznamenal, že i vývoz již zakoupeného zařízení z Číny začal být doprovázen nepříjemnými incidenty, píše list The Moscow Times.

Nurievovo podnikání se specializuje na lokalizaci obráběcích strojů na bázi čínských technologií a tato omezení považuje za známku neochoty Pekingu rozvíjet partnerství s ruskými společnostmi.

Čína se nechová jako spojenec, pláčou Rusové. Obchod mezi zeměmi se propadá

Omezení dodávek vysoce přesného zařízení se shoduje s celkovým poklesem obratu mezi zeměmi. Podle údajů čínské celní správy se v srpnu 2025 dodávky čínského zboží na ruský trh snížily o 16,4 procenta v ročním vyjádření. To je dvojnásobek proti červenci, kdy pokles činil 8,6 procenta.

Celkově za osm měsíců roku 2025 se obrat mezi oběma zeměmi snížil téměř o 9 procent na 1,03 bilionu juanů (3,1 bilionu Kč). Ruský export do Číny klesl o 8,8 procenta a čínský import do Ruska o 8,2 procenta.

Nejsou to jen stroje

Odborníci z Gajdarova institutu poznamenávají, že Čína snížila nákupy prakticky všech druhů ruských surovin. V lednu až květnu 2025 se dodávky ropy snížily o 11 procent, ropných produktů o 28 procent, zkapalněného zemního plynu o 13 procent a dřeva a uhlí o 10.

Za auta z Číny zaplatíme pšenicí. Rusko kvůli sankcím vsadilo na směnný obchod

Pokles obratu s hlavním obchodním partnerem Ruska vyvolal v Kremlu znepokojení, uvedly dříve zdroje Reuters. „Čína se nechová jako spojenec,“ stěžoval si jeden hlas z vládních kruhů. „Někdy nás podvedou a zastaví platby, někdy na nás vydělávají a někdy nás prostě okrádají. Není na tom nic spojeneckého.“

Podle zdrojů agentury Reuters bylo zvýšení čínských nákupů ruských surovin jedním z hlavních témat zářijové Putinovy návštěvy Vladimira v Číně. Ruskému prezidentovi se však nepodařilo dosáhnout nových významných dohod, uvádějí Moscow Times.

