Putinova návštěva Číny mnoho nepřinesla. Alibaba omezila obchodování s Ruskem

Největší internetový velkoobchod na světě zpřísnil podmínky pro obchodování s ruskými subjekty. Alibaba přestala přijímat rubly a zakázala dodávky zboží do Ruska. Pokud některé ruské podniky v posledních dnech již zaplatily za dosud nevyřízené objednávky, firma tyto prostředky vrátí, zboží ale již nedostanou. Návštěva prezidenta Putina v Číně tedy zatím nepřinesla to, co si od ní Moskva slibovala.