Cenový strop na ruskou ropu je opět ve hře. Snahy může blokovat Maďarsko

Pokud by k zastropování cen ruské ropy opravdu došlo, sladil by se přístup Evropské unie s dlouhodobými snahami Spojených států amerických. Ty usilují o to, aby příjmy ruské státní kasy byly co možná nejmenší a aby ceny ropy na trzích už dále nerostly.

Možný cenový strop na ruskou ropu ale zároveň naráží na několik možných překážek, kvůli kterým není výsledek těchto potenciálních evropských snah vůbec jistý. Rozhodnutí o sankcích vůči Rusku totiž v rámci evropského společenství naráží na požadavek jednomyslnosti, a to může být v této turbulentní době velmi obtížné. Každý členský stát Evropské unie totiž má jiné energetické potřeby.

Zástupci členských států EU se mají s Evropskou komisí sejít o víkendu, aby projednali nové možné sankce vůči ruské ekonomice. Kromě cenového stropu na ropu připadají v úvahu také další omezující opatření vůči ruským občanům i celým odvětvím.

Podle zdrojů agentury Bloomberg ještě není jasné, jaký cenový strop má Evropa vůči ruské ropě stanovit. Podle evropského komisaře pro hospodářství Paola Gentiloniho ale Evropská komise vynaloží velké snahy, aby k tomuto kroku nakonec opravdu došlo. Cílem je, aby předběžná dohoda o cenovém stropu na ruskou ropu byla vyjednána ještě před neformálním setkáním lídrů zemí EU na počátku října.

Otazník nad Maďarskem

Největší otazník ovšem visí nad Maďarskem, které často blokuje evropské snahy vůči ruskému státu. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó v pátek prohlásil, že Rusko pro ně v oblasti energií zůstává nepostradatelným dodavatelem.

„Pokud by se zastavily ruské dodávky zemního plynu a ropy do Maďarska, pak může přestat fungovat celá naše ekonomika,“ uvedl Szijjártó ve videu na Facebooku. „Proto je pro nás velmi důležité, abychom měli předvídatelné dodávky od ruského Gazpromu,“ dodal.

Maďarský premiér Viktor Orbán před pár týdny zahájil kampaň do blížících se voleb, v níž všechny evropské sankce vůči Rusku v oblasti energetiky kritizuje. V červnu pak Maďarsko odložilo přijetí sankčního balíčku EU, který se týkal ropy. Země ho podepsala až poté, co získala výjimky, které Budapešti umožnily přístup k ropě z ruských ropovodů.

Zatím ale zůstává nejasné, jaký vliv by případný cenový strop na ruskou ropu měl. Čína nebo Indie totiž už oznámily, že se k němu nepřipojí. Podle Američanů by ale cenový strop měl smysl i tak a dal by se využít minimálně pro vyjednávání s Moskvou o nižších cenách. Přijetí stropu by také vyžadovalo, aby členské státy odložily své národní zájmy, a to ve jménu evropské solidarity.