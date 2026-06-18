Od začátku letošního roku ceny benzinu vzrostly o 6,6 procenta, zatímco celková inflace dosáhla 3,68 procenta, ukazují data Federální statistické služby. Útoky na rafinerie navíc donutily některé čerpací stanice omezit prodej právě v době, kdy začíná letní dovolenková sezona, píše agentura Bloomberg.
Růst cen zvyšuje tlak na vládu, která již dříve zakázala většinu vývozu benzinu ve snaze řešit nedostatek paliv. V posledních týdnech Kyjev zasáhl devět z deseti největších ruských rafinerií, což stlačilo objem zpracování ropy v zemi na nejnižší úroveň za posledních dvacet let.
Vyšší ceny pohonných hmot jsou pro ruské úřady citlivým tématem, protože v minulosti vyvolávaly sociální nepokoje a přispívaly k růstu inflace. Situace je o to citlivější, že Kreml se připravuje na zářijové parlamentní volby.
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Společnost Tatněfť zavedla po pátečním útoku na svou rafinerii Taneco v Tatarstánu, která patří mezi pět největších rafinerií v Rusku, omezení prodeje na všech svých čerpacích stanicích v zemi. Část omezení však tento týden zrušila, uvedla agentura Interfax. Na sociálních sítích se v úterý objevily fotografie dlouhých front na pohonné hmoty na dálnici mezi Moskvou a Petrohradem poté, co Ukrajina zasáhla rafinerii v ruské metropoli.
Také největší ruský producent ropy, Rosněfť, podle nezávislého média Vjorstka tento týden pozastavil na svých čerpacích stanicích prodej benzinu do kanystrů. „Vzhledem ke zvýšené sezonní poptávce je tankování možné pouze přímo do nádrže vozidla. To platí pro všechny čerpací stanice v síti. Tato omezení jsou dočasná,“ uvedla podle Vjorstky společnost.
Ve snaze zmírnit nedostatek paliv vláda podle deníku Kommersant u některých rafinerií zmírnila požadavky na kvalitu benzinu a nafty určených pro domácí trh.