Rusům chybí benzin. U pump se táhnou i mnohakilometrové fronty aut

  14:55
Některé ruské regiony a části Ukrajiny, které Rusko okupuje, hlásí nedostatek benzinu. Problémy se zásobováním pohonnými hmotami přicházejí v době sezonního nárůstu poptávky a zvýšených ukrajinských útoků na ruské rafinerie. Rusko už koncem července zakázalo vývoz komodity do zahraničí ve snaze zabránit jeho nedostatku na domácím trhu.

Někteří obchodníci varují, že samotné embargo na vývoz benzinu problémy s nedostatkem pohonných hmot nevyřeší. Upozorňují, že situaci kromě vysoké sezonní poptávky komplikují rovněž logistické problémy, nízké domácí zásoby a opravy škod v ruských rafineriích. Cílem ukrajinských útoků se tento měsíc staly například rafinerie v ruských městech Volgograd, Novokujbjaševsk, Rjazaň a Syzraň.

V ruském dálnovýchodním Přímořském kraji hlásí místní média kilometry dlouhé fronty automobilů před čerpacími stanicemi. Místní úřady za příčinu problémů označily příliv turistů. Ropná společnost NNK podle místních médií uvedla, že mnoho jejích cisteren na řadu hodin uvázlo v dopravních zácpách kvůli opravám silnic.

Nejméně čtrnáct ruských ropných zařízení se od začátku války stalo terčem ukrajinských útoků, polovina z toho za prvních pět týdnů roku 2025.
V Rusku dochází benzín. Řidiči čekají v dlouhých frontách
Ukrajinci od začátku roku 2025 eskalují bezpilotní útoky na ruskou ropnou infrastrukturu.
Rafinérii v ruské Rjazani údajně zasáhly ukrajinské drony. Následoval výbuch, informují svědci na sociálních sítích. (24. ledna 2025)
24 fotografií

Šéf Moskvou ustanovené správy v okupované části ukrajinské Záporožské oblasti Jevhen Balyckyj ve čtvrtek uvedl, že maloobchodní prodej benzinu se potýká s problémy kvůli vysoké poptávce a údržbářským pracím v rafineriích.

„Nedostatek pohonných hmot v Záporožské oblasti navíc komplikují logistické problémy a hrozba nepřátelských útoků na vlaky s palivem,“ řekl Balyckyj.

Rusům už v těchto týdnech hrozí, že nebudou mít benzin. Zásoby klesly

Šéf ruské okupační správy na poloostrově Krym Sergej Aksjonov tento týden přiznal problémy s pohonnými hmotami v rozhovoru s místní televizní stanici.

„Je to objektivní situace, která může trvat ještě měsíc,“ uvedl. Dodal, že problémy se zásobováním pohonnými hmotami se plně nevyřeší, dokud neskončí konflikt s Ukrajinou.

