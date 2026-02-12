V Rusku se navzdory sankcím stále prodávají západní auta. I díky čínským firmám

  18:00
Navzdory sankcím stále proudí do Ruska desítky tisíc nových aut západních, japonských a jihokorejských značek. Zpravodajové agentury Reuters zjistili, že za tím stojí i zprostředkovatelé z Číny. Aby se vyhnuli kontrolám, nové automobily formálně přeregistrují jako ojeté. V praxi takto do Ruska míří hlavně vozy značek Mercedes, Toyota nebo Mazda.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Mercedes-Benz

Čínský trh se řadí k těm největším na světě. I proto každá významná automobilka své nové vozy v Číně prodává. Aby byly celkové náklady co možná nejnižší, mají západní automobilky nasmlouvané kontrakty s čínskými partnery, kteří nová auta přímo v Číně vyrábí. Agentura Reuters ale nyní zjistila, že tyto vozy míří také do Ruska.

Většina západních automobilek se z Ruska stáhla už krátce po vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022. Navzdory tomu se ale nová západní auta v Rusku stále prodávají. Jde hlavně o nové vozy, které se v Číně nejprve registrují jako prodané a poté se překlasifikují na ojeté. Díky tomu se následně mohou vyvézt do Ruska i bez souhlasu výrobce.

Trump přiškrtil Putinovu dojnou krávu. Rusko už koumá, jak ropné sankce obejít

„Taková auta je možné do Ruska vyvážet poměrně snadno,“ uvedli pro agenturu Reuters zástupci nejmenované společnosti z čínské provincie S’-čchuan.

Poptávka po západních značkách je stále obří

Fenomén rostoucího čínského exportu nových aut ze Západu do Ruska souvisí i s tím, jaká momentální situace na čínském automobilovém trhu panuje. Jedná se totiž o vysoce konkurenční prostředí. O zákazníky se přímo v Číně uchází několik desítek značek. Marže klesly na úplné minimum a čínské automobilky se snaží příjmy hledat jinde.

Díky exportu západních aut do Ruska mohou výrobci a prodejci zvyšovat své prodejní statistiky. Od nich se odvíjí i čínské státní dotace, které jsou pro tamní automobilky klíčové. Číňané se tímto způsobem zároveň snadno zbavují vozidel, které se jim nepodařilo prodat na domácím trhu. Výhodou rovněž je, že taková auta nemusí Číňané v Rusku prodávat se slevou. Ruské ceny jsou oproti těm čínským naopak vyšší, což tamním prodejcům vyhovuje.

Ruská ekonomika není funkční, již brzy se to ukáže, tvrdí zástupce EU pro sankce

Ruské autosalony se dlouhodobě netají tím, že Rusové navzdory sankcím mají o západní auta stále obrovský zájem. „Mnoho Rusů chce pouze západní značky. Mezi ty nejpopulárnější patří Mercedes. V současnosti ale tato auta nemůžeme dovážet oficiálními cestami,“ uvedl Dmitrij Zazulin, obchodní ředitel dealerství Panavto-Zapad v Moskvě.

Dovoz funguje díky široké sítí zprostředkovatelů

Západní automobilky tvrdí, že dlouhodobě export svých vozů do Ruska kontrolují. Zároveň však přiznávají, že taková kontrola je v praxi poměrně obtížná, a také proto se pravidla porušují. Automobilka BMW svým čínským partnerům vývoz aut do Ruska dokonce výslovně zakázala.

Přesto statistiky ruské společnosti Autostat ukazují, že dovoz nových aut z Číny do Ruska roste, a zároveň z nich vyplývá, že čím dál větší podíl na tomto dovozu mají západní a japonské značky. Roste ale i zastoupení automobilek z Jižní Koreje.

Ruská ekonomika je v pasti. Ale Putin bude válčit, i kdyby mu hořel Kreml, říká expert

Ruský prodejce aut z Vladivostoku přiznal, že dovoz nových aut z Evropy, Japonska nebo Jižní Koreje do Ruska navzdory sankcím stále probíhá. Jeho salon ale nemá takové vozy běžně na skladě. Nakupuje je u čínských obchodníků až poté, co má konkrétní poptávku od některého ze svých zákazníků. Celý systém funguje hlavně díky rozsáhlé sítí zprostředkovatelů. „Znáte to. Jeden zná druhého a ten zná zase někoho dalšího,“ uzavřel nejmenovaný ruský prodejce aut pro agenturu Reuters.

V Rusku se navzdory sankcím stále prodávají západní auta. I díky čínským firmám

CSG partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference

Advertorial
Průmyslově-technologická skupina CSG je globálním lídrem v oblasti obranného a...

Průmyslově-technologická skupina CSG se letos poprvé stává partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference. Aktivní podpora konference potvrzuje globální význam skupiny, umocněný lednovým...

12. února 2026

Macron přivítal Babiše tradiční pusou na tvář, řešili spolu změny povolenek

Francouzský prezident Emmanuel Macron vítá českého premiéra Andreje Babiše v...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiér Andrej Babiš má za sebou večeři v Elysejském paláci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Přes dvě hodiny ladili postoje před nadcházejícím summitem Evropské rady. Jednali především...

11. února 2026,  aktualizováno  12. 2.

Zlato spekulanti nezkazí. Vyhraje, kdo kupuje po malých částkách, míní analytik

Premium
Analytik XTB Jiří Tyleček (5. února 2026)

Cena zlata se dlouho tvářila, že neví, co je to strop. Za jednu unci se platilo i přes 5000 dolarů (v přepočtu zhruba přes sto tisíc korun za 31,1 gramu zlata). Pak přišel pád, který ukázal, že zlato...

12. února 2026

