V Rusku se navzdory sankcím stále prodávají západní auta. I díky čínským firmám

Čínský trh se řadí k těm největším na světě. I proto každá významná automobilka své nové vozy v Číně prodává. Aby byly celkové náklady co možná nejnižší, mají západní automobilky nasmlouvané kontrakty s čínskými partnery, kteří nová auta přímo v Číně vyrábí. Agentura Reuters ale nyní zjistila, že tyto vozy míří také do Ruska.
Většina západních automobilek se z Ruska stáhla už krátce po vypuknutí války na Ukrajině v roce 2022. Navzdory tomu se ale nová západní auta v Rusku stále prodávají. Jde hlavně o nové vozy, které se v Číně nejprve registrují jako prodané a poté se překlasifikují na ojeté. Díky tomu se následně mohou vyvézt do Ruska i bez souhlasu výrobce.
„Taková auta je možné do Ruska vyvážet poměrně snadno,“ uvedli pro agenturu Reuters zástupci nejmenované společnosti z čínské provincie S’-čchuan.
Poptávka po západních značkách je stále obří
Fenomén rostoucího čínského exportu nových aut ze Západu do Ruska souvisí i s tím, jaká momentální situace na čínském automobilovém trhu panuje. Jedná se totiž o vysoce konkurenční prostředí. O zákazníky se přímo v Číně uchází několik desítek značek. Marže klesly na úplné minimum a čínské automobilky se snaží příjmy hledat jinde.
Díky exportu západních aut do Ruska mohou výrobci a prodejci zvyšovat své prodejní statistiky. Od nich se odvíjí i čínské státní dotace, které jsou pro tamní automobilky klíčové. Číňané se tímto způsobem zároveň snadno zbavují vozidel, které se jim nepodařilo prodat na domácím trhu. Výhodou rovněž je, že taková auta nemusí Číňané v Rusku prodávat se slevou. Ruské ceny jsou oproti těm čínským naopak vyšší, což tamním prodejcům vyhovuje.
Ruské autosalony se dlouhodobě netají tím, že Rusové navzdory sankcím mají o západní auta stále obrovský zájem. „Mnoho Rusů chce pouze západní značky. Mezi ty nejpopulárnější patří Mercedes. V současnosti ale tato auta nemůžeme dovážet oficiálními cestami,“ uvedl Dmitrij Zazulin, obchodní ředitel dealerství Panavto-Zapad v Moskvě.
Dovoz funguje díky široké sítí zprostředkovatelů
Západní automobilky tvrdí, že dlouhodobě export svých vozů do Ruska kontrolují. Zároveň však přiznávají, že taková kontrola je v praxi poměrně obtížná, a také proto se pravidla porušují. Automobilka BMW svým čínským partnerům vývoz aut do Ruska dokonce výslovně zakázala.
Přesto statistiky ruské společnosti Autostat ukazují, že dovoz nových aut z Číny do Ruska roste, a zároveň z nich vyplývá, že čím dál větší podíl na tomto dovozu mají západní a japonské značky. Roste ale i zastoupení automobilek z Jižní Koreje.
Ruský prodejce aut z Vladivostoku přiznal, že dovoz nových aut z Evropy, Japonska nebo Jižní Koreje do Ruska navzdory sankcím stále probíhá. Jeho salon ale nemá takové vozy běžně na skladě. Nakupuje je u čínských obchodníků až poté, co má konkrétní poptávku od některého ze svých zákazníků. Celý systém funguje hlavně díky rozsáhlé sítí zprostředkovatelů. „Znáte to. Jeden zná druhého a ten zná zase někoho dalšího,“ uzavřel nejmenovaný ruský prodejce aut pro agenturu Reuters.