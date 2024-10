Personální krize jako nová ruská realita. Mzdy stoupají, firmy se mohou rozdat

Ruská míra nezaměstnanosti mezi letošním červnem a srpnem klesla na 2,4 procenta, plyne z oficiálních ruských statistik. Analytici říkají, že na této úrovni by měla vydržet i v dalších měsících. Bez práce je nyní v Rusku pouze 1,9 milionu lidí, což přispívá k vysokému růstu mezd. Ty se podle ruského statistického úřadu v prvních pěti měsících roku 2024 nominálně meziročně zvýšily o 18,7 procenta, píše portál The Moscow Times.

Ruské mzdy rostou i v reálném vyjádření, a tedy i po zohlednění inflace. Od letošního ledna do května stouply celkem o 10,1 procenta, což se pozitivně podepsalo i na spotřebě. Ruští odborníci říkají, že na nedostatek pracovní síly si země bude muset v dalších letech zvyknout.

Rusko jako země nelevné pracovní síly

Už v loňském roce průměrné reálné mzdy ve srovnání s rokem 2022 vzrostly o 8,2 procenta. Letošní celkový průměrný nárůst by však měl být ještě znatelnější, neboť podle The Moscow Times počítají tamní úřady s průměrným reálným růstem dokonce ve výši 9,2 procent. Před vypuknutím války na Ukrajině reálné ruské mzdy tak výrazně skoro nikdy nerostly.

„V naší zemi už nikdy nebude levná pracovní síla,“ uvedl Dmitrij Sergienkov, generální ředitel přední ruské online náborové platformy HeadHunter. Dodal, že za poslední dva roky se počet aktivních pracovníků v Rusku zmenšil zhruba o jeden milion. Za tímto úbytkem stojí v prvé řadě mobilizace nových vojáků a zároveň také výrazné odchody starší generace do důchodu.

Vysoký růst mezd se ale na ruském území samozřejmě propisuje i do inflace. Podle posledních dat činila ruská míra inflace během srpna celkem 9,1 procenta, což byl nejvyšší meziroční nárůst od února roku 2023.

Překonala dokonce původní prognózy. Nejvíce v Rusku zdražují služby a potraviny. „Všechno se zdražuje, ale mzdy rostou o něco rychleji,“ řekl listu The Moscow Times jeden z nynějších uchazečů u práci v ruském reklamním sektoru.

100 tisíc rublů jako průměrný měsíční příjem

Ruské ministerstvo pro hospodářský rozvoj odhaduje, že do roku 2027 bude průměrný měsíční plat v Rusku činit celkem 100 tisíc rublů, což je v přepočtu zhruba 24 500 korun. Podle analytiků jde o částku, která je pro běžné vyžití ve velkých ruských městech dostačující pro zcela normální život. Ruské podniky tak jsou v nabízených mzdách čím dál štědřejší a snaží se mimo jiné přimět starší generaci, aby na pracovním trhu zůstala déle, než původně plánovala.

„Důležitým důvodem současného růstu ruských mezd je také měnící se struktura poptávky po pracovní síle, která byla nejprve ovlivněna koronavirovou pandemií a následně také západní sankcemi proti ruskému režimu,“ okomentoval situaci také analytik Rostislav Kopelušnikov. Dodal, že během koronavirové pandemie rostly hlavně ruské firmy zaměřené na online podnikání. Během války stoupla poptávka po nových zaměstnancích v provozech, které se zaměřují na válečnou výrobu.

Kopelušnikov dodal, že k situaci přispěl i silný exodus západních firem po počátku války. Vedl k nárůstu počtu paralelních dovozců a místo západních podniků náhle začala vznikat spousta ruských firem, které se západní konkurenty dodnes snaží nahradit a zaplnit po jejich odchodu z ruského trhu vzniklou mezeru. Válka na Ukrajině tedy pro Rusko mimo jiné znamenala zahájení zásadního období strukturálních změn.

Možných řešení je víc

Současná situace však není pro Rusko dlouhodobě udržitelná. Trh se musí jednoho dne dostat do rovnováhy, a to buď zvýšením nabídky práce, anebo ochlazením poptávky po práci.

Kopelušnikov doplňuje, že ve hře je mimo jiné i skutečnost, že ruský režim omezí pro mladou generaci studia na tamních vysokých školách a raději je pošle do provozů, které s nedostatkem pracovní síly bojují nejvíce. Tento postup by ale případně znamenal obrovskou ránu pro rozvoj ruského lidského kapitálu a v dlouhodobém horizontu by se tamnímu režimu mohl vymstít. Mezi možné varianty řešení se řadí i zvýšená migrace, a to zejména z okolních středoasijských ekonomik.

The Moscow Times uzavírá, že jako nejpravděpodobnější se momentálně jeví scénář, ve kterém úspěšné ruské podniky dokážou přilákat nové zaměstnance, a méně prosperující firmy již nebudou takové mzdy tolerovat. Výrazně omezí své náborové plány a mzda, kterou budou nabízet novým pracovníkům, nebude dosahovat ani na meziroční ruskou inflaci. V tomto scénáři se tedy poptávka po nových pracovnících postupně snížení a cena práce se stačí směrem dolů. Vysoká inflace bude znatelně ukusovat reálné příjmy ruských pracovníků.