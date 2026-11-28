Nynější zákaz se netýká zemí, které jsou členskými státy Euroasijské hospodářské unie (EAHU), ani humanitární pomoci poskytované cizím státům na základě vládního rozhodnutí.
Loni bylo v Rusku oseto pohankou okolo 708 tisíc hektarů, což je nejmenší plocha v moderní historii, alespoň podle statistických údajů od roku 1990, poznamenal server Meduza. Hlavním dovozcem ruské pohanky se letos stala Čína, která za necelý rok dovezla 156 tisíc tun za 56 milionů dolarů (asi 1,25 miliardy Kč).
Krátce po rozpoutání války proti Ukrajině, v březnu 2022, předsedkyně Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Valentina Matvijenková nabádala, aby lidé nepodléhali panice a neskupovali pohanku a cukr, které tehdy mizely z pultů v obavě z dopadů války a západních sankcí.
Hromadění zásob pro případ krize patří ke zvykům ruské společnosti, připomínají média. Tento jev podnítily západní sankce, které oslabily rubl a zvýšily ceny potravin. Podle tehdejších záběrů ze sociálních sítí o cukr v ruských supermarketech soupeřili hlavně starší lidé.
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„Moje tchyně byla včera v obchodě a nezbyl tam vůbec žádný cukr. Ani v jiných obchodech ho nesehnala. Lidi mají obavy,“ řekl v té době Reuters zedník Oleg z města Vladimir. Tehdejší nákupní horečku týkající se potravin Kreml vysvětlil emocemi.