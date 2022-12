Cenový strop nebo turecký tlak? U Bosporu čeká mnoho tankerů s ruskou ropou

„Současné situace jsme si vědomi a znepokojuje nás. Jednáme s pojišťovnami a dalšími společnostmi na možném řešení,“ citovala agentura Reuters náměstka ruského ministra zahraničních věcí Alexandra Gruška.

Turecké námořní úřady vydaly oznámení, že budou po provozovatelích tankerů s ruskou ropou vyžadovat dostatečné záruky, že tranzit přes Bospor bude v rovině pojištění zabezpečený.

„Pokud by se tam stala nehoda, kdo by ty škody pokryl? Co kdyby dosáhly na úroveň několika miliard dolarů? Kdo by za to byl odpovědný?“ reaguje na zpřísnění jeden z tureckých úředníků. Většina pojišťoven s mezinárodním významem totiž podle něj už tankery s ruskou ropou krýt nechce. Turecký byrokrat ale popřel, že by změny měly mít negativní dopadů na námořní dopravu.

To potvrzují mimo jiné i zástupci Kazachstánu, který je taktéž velmi významným vývozcem ropy. Ti pro Reuters uvedli, že zpožděné ropné tankery u Bosporu jsou pro zimní období každoroční rutinou.

„Čekací doba v Bosporské úžině je nyní asi šest dnů. To je pro zimní období úplně normální. Loni se touto dobou čekalo i 14 dnů,“ uvedlo pro Reuters kazašské ministerstvo pro energetiku.

Evropská unie přistoupila k zákazu dovozu ruské ropy po moři k 5. prosinci. Další omezení jsou plánovaná na únor příštího roku. Evropský cenový strop se vztahuje i na pojišťovací společnosti. Má zajistit, že se ropa nejen nebude obchodovat v EU a zemích G7, ale firmy budou mít navíc zakázáno surovinu z inkriminované země přepravovat či ji pojišťovat, pokud bude příliš drahá.