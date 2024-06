Magnátovi se nedaří prodat luxusní penthouse. Ani když slevil 33 milionů dolarů

Další snížení ceny luxusního penthousu emeritního předsedy společnosti News přitom není vyloučené. Ještě během letošního dubna totiž byla nemovitost v prodeji dokonce za 38,5 milionů amerických dolarů (900 milionů korun), píše agentura Bloomberg.

„Můj klient je realista a velmi dobře si uvědomuje, jak trhy fungují. Domníváme se, že výrazné snížení ceny zvyšuje pravděpodobnost úspěšného prodeje,“ uvedl pro Bloomberg Kyle Blackmon, který stojí v čele společnosti Compass. Ta se věnuje prodeji a pronájmům luxusních nemovitostí na americkém trhu a momentálně má na starosti právě i prodej luxusního penthousu na Manhattanu.

Zájem projevilo 12 možných kupců

Blackmon zároveň doplnil, že za poslední dva měsíce mělo nemovitost v hledáčku celkem dvanáct možných kupců. Pět z nich se řadilo mezi miliardáře. „Několik dalších potenciálních zájemců kolem penthousu stále krouží,“ doplňuje.

Luxusní penthouse Ruperta Murdocha se nachází v 58., 59., a 60. patře. Má celkem pět ložnic a šest koupelen. K dispozici je také vlastní soukromý vnitřní výtah a impozantní kruhové schodiště.

Rupert Murdoch za něj před pěti lety zaplatil celkem 57,9 milionu amerických dolarů, a to dohromady s další menší jednotkou o rozloze 3 300 čtverečních metrů, která se nachází ve stejné budově.

„Podle mých zkušeností postupné a mírné snižování ceny nestačí,“ říká Blackmon o poslední výrazné cenové redukci. „Jsem přesvědčen, že jsme zvýšili pravděpodobnost, že budeme mít více nabídek,“ doplňuje.

Rupert Murdoch loni na podzim odstoupil z čela správních rad svých společností Fox Corp a News Corp. Ukončil tak zhruba sedmdesátiletou kariéru, během které vybudoval mediální impérium sahající od Austrálie po Spojené státy. Patří do něj mimo jiné americká televizní síť Fox, britský list The Times, britský bulvární deník The Sun či americký finanční list The Wall Street Journal.

Americký magnát australského původu je čtyřikrát rozvedený, momentální manželkou je 67letá bývalá molekulární bioložka Jelena Žukovová. S ženou Wendi Dengovou byl Murdoch 14 let, mají spolu dvě dcery a rozvedli se v roce 2013. Miliardář, který je považovaný za jednoho z nejvlivnějších lidí světa, má celkem šest potomků.