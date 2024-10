Rumunsko trápí chabá úroda kvůli suchu. Pomoci má staronový zavlažovací kanál

Mezi ambiciózní plány rumunské vlády se řadí i 191 kilometrů dlouhý kanál Siret–Baragan, který má spojit rumunskou řeku Siret s bohatou a úrodnou Baraganskou nížinou. První studii o realizaci kanálu, který by odváděl vody řeky Siret směrem k řece Bărăgan a zavlažoval rozsáhlé zemědělské oblasti, vznikly již v roce 1912. Tehdy se prokázala proveditelnost kmenového kanálu vedoucího od Siretu po proudu řeky Adjud a umožňujícího zavlažování více než 200 000 hektarů půdy. Rumunsko se tímto projektem nadále zabývalo i v meziválečném období.

Poválečná vláda v roce 1950 sice stavbu kanálu schválila, projekt však nikdy neupoutal pozornost pozdějšího vládce Nikolaje Ceaušeska. Výsledky těchto studií mu představili v letech 1972–1974, ten o ně však neprojevil zájem.

Projekt se nakonec rozběhl až v roce 1986 tři roky před jeho smrtí, a po pádu komunismu byl zastaven. Kolem roku 1994, kdy došlo k zastavení výstavby, prozatím vybudovalo 11 z celkových zhruba 190 kilometrů. V roce 2018 vznikl další pětikilometrový úsek. Momentálně tento kanál pomáhá se zavlažováním asi 7 tisíc hektarů orné půdy. To se má ale nyní změnit, píše agentura Bloomberg.

Současná rumunská vláda vyčíslila cenu nového zavlažovacího kanálu na 5,5 miliardy eur (138 miliard korun). Pro Rumunsko jde o součást mise, jež se zaměřuje na záchranu úrody a celkovou ochranu důležitého odvětví rumunské ekonomiky, které má význam z pohledu potravinové soběstačnosti význam i pro celou Unii.

Rumunsko jako unijní zemědělský lídr

Rumunsko se dlouhodobě řadí mezi největší evropské vývozce kukuřice. V tamním zemědělství pracuje zhruba 23 procent celkové pracovní síly a spolu s Bulharskem jde o největší zemědělské ekonomiky v Evropské unii. Postupující globální oteplování ale rumunské zemědělce ohrožuje, což by nový kanál měl za pár let alespoň částečně změnit. Loňské rumunské zemědělské ztráty se odhadují na 2 miliardy eur (asi 50 miliard korun).

Odborníci na klimatické otázky varují, že právě na území Evropy roste průměrná teplota v posledních letech mezi všemi kontinenty vůbec nejrychleji. Do budoucna mají být evropské státy mnohem více vystaveny důsledkům extrémního počasí, a právě zemědělci budou tyto následky vnímat mezi prvními.

„V určitém okamžiku budeme muset nevyhnutelně přistoupit k radikálním změnám v našich zemědělských systémech. Mnohem častěji budeme bojovat s požáry, suchem, povodněmi i nedostatek vody během teplých letních měsíců,“ varuje i analytik Tim Benton z londýnské organizace Chatham House, která se zaměřuje na zkoumání potravinové bezpečnosti.

Finance jako komplikace

Pro státy Evropské unie je však komplikací vysoká finanční náročnost podobných projektů. Už nyní totiž unijní blok vynakládá na dotace zemědělství zhruba čtvrtinu svého rozpočtu. EU navíc nedávno slíbila východním státům, které momentálně bojují s důsledky povodní, další podporu ve výši 10 miliard eur (asi 250 miliard korun).

Celková produkce obilovin na území Evropské unie v letošním roce klesne o 7 procent pod pětiletý průměr a právě problémy rumunských zemědělců se na této nelichotivé statistice podílejí nejvíce. Pro mnoho Rumunů jde navíc již o čtvrtý rok po sobě, kdy jsou jejich pole zpustošená.

„V tuto chvíli jsme zcela závislí na počasí. Nemůžeme vůbec zavlažovat a rizika, která každoročně podstupujeme, jsou obrovská,“ komentuje situaci pro Bloomberg rumunský zemědělec Petrica Andrei, jenž na své farmě o 1 000 hektarech přestal pěstovat kukuřice již před čtyřmi lety právě kvůli obrovským ztrátám, kterým čelil po tehdy rozsáhlých obdobích sucha.

Nyní to vypadá, že další stavební práce na tomto kanálu by měly již vypuknout během prvního čtvrtletí roku 2025. Prozatím ale mají Rumuni problém s nedostatkem financí, které se snaží vyřešit. Nepodařilo se jim zatím najít ani vhodného strategického partnera, který by s tak velkou výzvou pomohl.

Současná rumunská vláda se mezitím potýká s největším rozpočtovým deficitem v Evropské unii, což celkové snahy o budování nové zavlažovací infrastruktury komplikuje. Země usiluje o to, aby v budoucnu mělo k dispozici zavlažovací zařízení pro přibližně 2,2 milionu hektarů orné půdy. Nyní je to již o asi 600 tisíc hektarů méně, uzavírá Bloomberg.