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Rumunsko odstavuje svůj poslední jaderný reaktor, ztrátu pocítí Moldavsko

Jan Dvořák
  16:05
Rumunsko bylo kvůli nízké hladině Dunaje nuceno odstavit poslední funkční...

Rumunsko bylo kvůli nízké hladině Dunaje nuceno odstavit poslední funkční reaktor ve své jediné jaderné elektrárně Cernavoda. (14. srpna 2026) | foto: Reuters

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Rumunské námořnictvo provádí řízené výbuchy v kanálu Bala, aby odklonilo tok...
Rumunské námořnictvo provádí řízené výbuchy v kanálu Bala, aby odklonilo tok...
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Rumunsko bylo kvůli nízké hladině Dunaje nuceno odstavit poslední funkční reaktor ve své jediné jaderné elektrárně Cernavoda. Je to výjimečný krok, který se okamžitě projeví na dodávkách elektřiny do sousedního Moldavska. To je totiž při pokrývání vlastního nedostatku elektřiny závislé právě na rumunských zdrojích .​

Sucho a rekordně nízké hladiny vody prohloubily obavy z energetické krize v celé Evropě čelící nové letní vlně veder. Sucho postihlo Dunaj, jehož vody chladí rumunskou elektrárnu v Cernavodě. Již koncem července donutilo společnost Nucelarelectrica k odstavení jednoho reaktoru, píše The Guardian.

Ve čtvrtek společnost oznámila, že musela odstavit druhý reaktor kvůli výraznému a pokračujícímu poklesu hladiny řeky a že neočekává jeho znovuzprovoznění v příštích 10 dnech. Dva reaktory společnosti Nuclearelectrica o výkonu 706 megawattů pokrývají 20 procent celkové výroby elektřiny v zemi.

Stav nouze

Rumunsko vyhlásilo na celý srpen stav energetické nouze a požádalo podniky i domácnosti, aby během špiček omezily spotřebu. Odstavení reaktoru způsobilo okamžité problémy Moldavsku, východnímu sousedovi Rumunska, které rovněž čelí nízkým hladinám řek a je závislé na rumunské elektřině, která pokrývá až 60 procent jeho vlastního nedostatku elektřiny.

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Vzhledem k tomu, že dovoz elektřiny z Rumunska není nyní k dispozici, Moldavsku hrozí, že bude muset nakupovat více elektřiny z Ukrajiny, pokud ovšem Kyjev bude schopen ji dodávat. Další možností je nakupovat dražší elektřinu ze západních zemí nebo zavést střídavé výpadky dodávek elektřiny.

„Myslím, že bychom měli být připraveni na zhoršení situace včetně výpadků elektřiny, i když to v tuto chvíli nelze s jistotou říci,“ uvedl moldavský energetický expert Sergiu Tofilat pro Rádio Kišiněv.

Rumunské ministerstvo energetiky oznámilo, že uvedlo do provozu hnědouhelnou elektrárnu o výkonu 330 megawattů, dodalo, že k vyrovnání nedostatku energie sází také na zvýšenou výrobu větrné a vodní energie – v závislosti na množství vody v přehradách.

Úřady zároveň varovaly, že v krajním případě budou muset velcí průmysloví odběratelé čelit omezením ve večerních hodinách, aby se šetřila elektřina. Na začátku srpna rumunská vláda oznámila, že automobilky Dacia a Ford pozastaví výrobu v zemi do 19. srpna, aby pomohly vyřešit deficit elektřiny.

Potíže má Maďarsko i Francie

Podle analýzy evropské observatoře pro změnu klimatu Copernicus klesl průtok na téměř dvou třetinách toku Dunaje na nejnižší úroveň za měsíc červenec za posledních 34 let. Sucho zasáhlo provozovatele jaderných elektráren po celé Evropě.

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Francie, která využívá jadernou energii k výrobě přibližně 70 procent své elektřiny, zaznamenala tento týden více než 20procentní výpadek jaderné výrobní kapacity. Je to rekordní deficit způsobený odstávkami souvisejícími se suchem, extrémními vedry a invazí medúz, jak vyplývá z výpočtů agentury Agence France-Presse na základě údajů společnosti Électricité de France (EDF). Celkem bylo postiženo 13 z 57 reaktorů v jaderném parku společnosti EDF.

Maďarsko, sousedící s Rumunskem, se zatím vyhnulo úplnému odstavení své jediné jaderné elektrárny v Paksu, jejíž čtyři reaktory jsou rovněž chlazeny vodou z Dunaje.

Vzhledem k tomu, že se očekává další pokles hladiny řeky, maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že vláda nařídila výstavbu podvodní zdi s cílem pokusit se regulovat průtok vody v blízkosti elektrárny.

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U elektrárny Paks jsou rovněž rozmístěny dva 80metrové nákladní čluny, které by mohly být potopeny za účelem zvýšení hladiny vody.

Elektrárna Paks, která obvykle pokrývá zhruba třetinu maďarské spotřeby elektřiny, je od konce minulého měsíce částečně odstavená.

Sucho v Evropě se podle skupiny vědců z organizace World Weather Attribution zhoršilo v důsledku klimatických změn způsobených člověkem. Vědci varují, že se tento problém bude dále zhoršovat.

Nízký stav hladiny Dunaje, druhé nejdelší řeky v Evropě, také vážně ovlivnil lodní dopravu na jeho 2 850 km dlouhém toku, který se táhne od západního Německa až k Černému moři, uzavírá Britský deník.

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