Rumunsko táhnou zahraniční investice i unijní peníze. Šlape na paty Maďarům

Mezinárodní měnový fond očekává, že rumunská ekonomika letos meziročně vzroste o 3,1 procenta. Evropská komise se domnívá, že tento růst bude nižší, a to ve výši 1,8 procenta. V každém případě se ale zdá, že tempo rumunské hospodářské výkonnosti letos s poklidem předstihne sousední Maďarsko, které se topí v ekonomických problémech.

Rumunská ekonomika je v porovnání s tou maďarskou větší a je i bohatší na přírodní zdroje. Aktuálně Rumunsko těží zejména z přílivu finančních prostředků z Evropské unie, pozitivní je i měnová stabilita rumunské měny a zahraniční investice. Rumunsko momentálně těží i postupného přesidlování firem z ruského a ukrajinského území. Pozitivní rumunský hospodářský vývoj je podpořen dobrými vztahy s Bruselem.

Rumunsko se léta řadilo mezi nejchudší státy Evropy. Země byla dlouhodobě zatížená negativní pověstí korupčního prostředí. Postupně se ale rumunská ekonomika dostala z toho nejhoršího a nyní míří do bodu, kdy se po Polsku možná stane druhou největší ekonomikou východní Evropy.

Data Eurostatu ukazují, že rumunský hrubý domácí produkt v paritě kupní síly v přepočtu na jednoho obyvatele se v roce 2021 dostal na 74 procent průměru Evropské unie. Při pohledu do minulosti to znamená, že proti roku 2010 tento ukazatel vzrostl o 21 procentních bodů. Od té doby o dalších 2,7procentního bodu vzrostl a předčil i sousední Maďarsko.

Evropské peníze jako motor růstu

Ve chvíli, kdy Budapešť a Varšava válčí s Evropskou unií o naplňování podstaty právního státu, Rumunsko efektivně čerpá miliardy eur ve formě grantů a příznivých půjček. Rumunský premiér Nicolae Ciuca před časem uvedl, že cílem jeho vlády je, aby Rumunsko každoročně z evropských peněz vyčerpalo asi 10 miliard eur za rok (250 miliard korun), to odpovídá zhruba 4 procentům rumunského HDP.

Pro Rumunsko jsou ale typické i další přednosti, které se týkají kupříkladu solidní měnové stability. Ve srovnání s maďarským forintem je rumunský lei v posledních měsících stabilní měnou. Forint vůči rumunské měně loni ztratil asi 8 procent hodnoty.

Bohatne hlavně západní část Rumunska. Výše tamních platů a mezd už přiměla i řadu Maďarů, aby v industrializované západní rumunské části nastoupili do nového a lépe ohodnoceného zaměstnání. „Pokud získám v Maďarsku zakázku, pak si můžu v průměru účtovat asi dvě třetiny toho, co dostanu v Rumunsku,“ uvedl pro agenturu Reuters divadelní scénograf Zoltan Dio, který žije nedaleko druhého největšího maďarského města Debrecín, ale už několik let pracuje právě za maďarskými hranicemi.

Při pohledu do historie byla rumunská ekonomika v recesi jen třikrát za poslední 23 let. Hned devětkrát se Rumunsku povedlo, že překonalo úroveň meziročního přírůstku HDP o více než 5 procent. Ani Rumunsku se ale v minulosti nevyhnula velká vlna migrace směrem na Západ. V porovnání s Maďarskem ale byl podíl odšedších vzdělaných a produktivních lidí nižší.

Rumunsko může počítat i se zahraničními investicemi

Průzkum společnosti Ernst&Young z roku 2022 ukázal, že více než polovina ze 101 dotázaných zahraničních společností plánuje na rumunském území založit nebo rozšířit své provozy. Zejména by mělo jít o logistický sektor.

Mezi nejvýznamnější investory se má řadit třeba finský výrobce pneumatik Nokian Tyres, který chce do roku 2024 zainvestovat asi 650 milionů eur do továrny ve městě Oradea na severozápadě Rumunska. Mezi klíčová hospodářská, průmyslová a inovační centra se ale řadí třeba i Kluž nebo Temešvár.

I tak ale Rumunsko bude muset v dohledné době řešit velké výzvy. Běžný účet rumunské platební bilance je ve velkém deficitu, problémem je obrovská rumunská byrokracie nebo stárnoucí populace.

Velké mezery má Rumunsko i v oblasti výstavby nové infrastruktury, silnic nebo železnic. Obrovské zůstávají i regionální rozdíly. Některé venkovské oblasti stojí stále mimo elektrifikované sítě, a to ve chvíli, kdy životní úroveň v hlavním městě Bukurešti už převyšuje úroveň území bývalého východního Německa. V porovnání s Maďarskem nemá Rumunsko tak kvalitní zdravotní služby a školství.

Nižší inflace i veřejné zadlužení

Na první pohled ale Rumunsko neprochází ideálním ekonomickým obdobím. Inflace v této zemi převyšuje hranici 10 procent, veřejný dluh v přepočtu na HDP atakuje padesátiprocentní hranici.

Maďarské makroekonomické údaje jsou ale ještě horší. Veřejný dluh k HDP se blíží 80 procentům a tím jde o devátou nejvíce zadluženou zemi Evropské unie. I inflace je v této zemi vyšší a pohybuje se okolo 20 procent.

Lépe je na tom Rumunsko ve srovnání s Maďarskem i z pohledu individuální spotřeby. Statistiky ukazují, že spotřeba průměrného Rumuna se v poslední době pohybuje kolem 88 procent. V případě průměrného Maďara je to 72 procent. To tedy znamená, že Rumuni nyní spotřebovávají více zboží i služeb než jejich maďarští sousedé.

Současná maďarská ekonomická situace do velké míry souvisí s politikou tamní vlády, která se v uplynulých měsících rozhodla stropovat ceny pohonných hmot i základních potravin. Pod vlivem těchto událostí se část zahraničních firem z maďarského trhu stáhla, v případě mnoha běžných položek Maďaři bojovali s nedostatkem.