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Rumunsko odměňuje dárce krve vyšším úrokem dluhopisů. Získalo už miliardy

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  20:00

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rumunsko přišlo s neobvyklým způsobem, jak získat peníze do státní pokladny a zároveň přilákat více dárců krve. Lidem, kteří přijdou k odběru, nabízí možnost nakoupit státní dluhopisy s výhodnějším úrokem. Program už státu přinesl miliardy lei.

Šestačtyřicetiletý Ionut Nedelea několikrát ročně zamíří do odběrového centra v Bukurešti, kde někdy čeká i několik hodin. Po darování krve získá potvrzení, které následně nahraje na svůj investiční účet. Díky tomu může nakoupit státní dluhopisy s ročním úrokem přes sedm procent, píše agentura Bloomberg.

Úrok je to asi o jeden procentní bod vyšší, než rumunský stát nabízí ostatním drobným investorům. „Samotné darování vás může stát půl dne, ale rozhodně se to vyplatí,“ říká spokojeně šestačtyřicetiletý projektový manažer.

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Zájem o program je značný. Od začátku roku 2025 získalo Rumunsko od dárců krve přibližně 2,8 miliardy lei, v přepočtu téměř 13 miliard korun. Do nákupu zvýhodněných dluhopisů se zapojily desítky tisíc lidí. Stát tak získává peníze na financování rozpočtového schodku a současně se snaží řešit dlouhodobý nedostatek krve.

Na úspory lidí spoléhají i další zadlužené země

Na úspory obyvatel se stále více spoléhají také další země, například Itálie, Japonsko nebo Brazílie. Vlády se snaží přilákat drobné investory k nákupu státních dluhopisů a získat tak další peníze na financování rostoucího zadlužení.

Reklamní kampaň rumunského ministerstva financí, které umožňuje dárcům krve pořídit dluhopisy za zvýhodněných podmínek. (25 září 2026)

Pro státy mají domácnosti ještě jednu výhodu. Na rozdíl od velkých investičních fondů nebo zahraničních institucí si drobní investoři obvykle ponechávají dluhopisy až do splatnosti. Při otřesech na finančních trzích tak nehrozí, že začnou své investice ve velkém prodávat a stát přijde o část stabilních věřitelů.

Zájem domácností o státní dluhopisy přitom roste. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj drželi drobní investoři v roce 2024 už jedenáct procent státního dluhu ve sledovaných zemích. Oproti roku 2021 se jejich podíl více než zdvojnásobil.

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Výrazný nárůst zaznamenalo Japonsko, kde stát od dubna do září prodal drobným investorům dluhopisy za rekordních 5,14 bilionu jenů, tedy přibližně 690 miliard korun. Meziročně jde o zvýšení o 84 procent. Vláda k jejich propagaci využívá i kreslené postavičky a reklamní kampaně. Zvažuje také další daňová zvýhodnění, která by mohla přilákat nové zájemce.

Ekonomiky by měly brát v potaz i nevýhody

Získávání peněz od domácností má však i své nevýhody. Vyšší úroky a daňové úlevy mohou státům půjčky prodražit. Podle některých ekonomů navíc drobní investoři nedokážou poskytnout tolik peněz, aby jejich nákupy výrazně pomohly s financováním vysokých rozpočtových schodků.

Přesun úspor do státních dluhopisů může současně způsobit problémy bankám. Pokud lidé začnou ve větším vybírat peníze ze spořicích účtů, finanční instituce přijdou o část vkladů. To může v některých případech ohrozit i stabilitu finančního systému.

Rumunsko přesto ve svém programu pokračuje. Spustilo ho v roce 2023 ve spolupráci s populární rockovou rozhlasovou stanicí. Podle ministerstva financí navíc nevyžaduje žádné výdaje na marketing a získává bezplatnou propagaci v televizi. „Naším cílem není udělat z některých lidí boháče, ale podpořit dárcovství krve,“ uvedl šéf rumunské státní pokladny Stefan Nanu.

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Zvýhodněné dluhopisy využívá také Laviniu Beze, který je předsedou rumunského sdružení drobných investorů. Krev daruje čtyřikrát ročně a státní dluhopisy už tvoří přibližně 40 procent jeho investičního portfolia. I jeden procentní bod úroku navíc podle něj představuje dostatečný důvod, proč nabídky využít, uzavírá Bloomberg.

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