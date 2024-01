Každou vteřinou můžeme umřít. Jak chutná být námořníkem v Rudém moři

Většina posádky lodi právě obědvala, když toho prosincového odpoledne na palubě explodoval projektil. Arťom byl jedním ze tří lidí na můstku. Ti navigovali 60 tisíc tun vážící nákladní loď přes jižní část Rudého moře. Všichni věděli, že tento úsek byl od konce listopadu prohlášen za nebezpečnou zónu.

Arťom odhaduje, že výbuch nastal asi deset metrů nad plavidlem. Ostatní námořníci slyšeli detonaci až v jídelně, a to i přes hukot motoru. „Protože vál toho dne silný vítr, střela nezasáhla loď přímo,“ říká námořník. V opačném případě by se posádka podle něj nevyhnula ztrátám na životech.

Pár okamžiků po výbuchu se z lodního rozhlasu se ozval kapitánův hlas. Nařídil většině posádky, aby se odebrala do „citadely“, bezpečné místnosti uvnitř lodí určené k přečkávání pirátských útoků. Námořníci na můstku včetně Arťoma a přepnuli transpondér na ruční řízení a vyslali do éteru nouzové signály.

„Tohle není vtip, každou vteřinu můžeme zemřít,“ říká muž v rozhovoru vedeném přes WhatsApp pro agenturu Bloomberg. Dodává, že také někteří z jeho kolegů z posádky měli po výbuchu slzy na krajíčku. „Seděli dole na židli a plakali, protože je to velmi děsivé,“ říká námořník.

On, stejně jako další tři námořníci požádali novináře, aby z bezpečnostních důvodů nikde nepadla jejich skutečná jména ani jméno plavidla. Všichni mají strach nejen z Húsiů, ale také z odvety ze strany svých zaměstnavatelů za to, že o tom veřejně promluví. Námořní doprava je podle Arťom a v současnosti paranoidní, pokud jde o přilákání nechtěné pozornosti k flotilám a tím i zvyšování nežádoucích rizik pro jednotlivá plavidla.

Cena za proplutí

Části Rudého moře a Adenského zálivu byla již dříve označena za vysoce rizikovou. Mnoho lodních společností přesměrovalo stovky lodí kolem Afriky, okolo mysu Dobré naděje. Pro námořníky, kteří by běžně proplouvali Rudým mořem, je tato objížďka velkou úlevou, obchodníkům však způsobuje vrásky. Dlouhá cesta plavidel kolem Afriky může trase přidat zhruba 5 000 námořních mil plus milionové náklady spojené se zpožděním.

Za normálních okolností prochází Suezským průplavem více než 10 procent světového obchodu. Spousta lodí tak riziko proplutí podstupuje, cena za to je však vysoká. Americké námořnictvo, které nedávno odpovědělo na tísňové volání kontejnerové lodi Maersk, potopilo 31. prosince tři húshijské lodě, Írán však v reakci na to vyslal do Rudého moře válečnou loď, která námořníkům připomněla, kdo oblasti vládne.

Starší důstojník na jedné velké kontejnerové lodi popisuje svůj zážitek z průjezdu touto oblastí. S hrůzou sledoval videozáznam únosu lodi z vrtulníku. Podle něj byl útok na plavidlo tak náhlý, že posádka ani nestačila zareagovat. Můstek byl zvukotěsný. Posádka o ničem neměla ponětí, dokud nebylo pozdě. „Všichni jsme byli vyděšení, na lodi nemáme žádná bezpečnostní opatření proti útoku vrtulníku,“ říká námořník. Když se o incidentu dozvěděla jeho rodina v Indii, naléhala na něj, aby se vrátil domů. „S manželkou, malým dítětem a rodiči pod jednou střechou ale potřebuji peníze,“ dodává.

Stejné jako na frontě

Na jinou nákladní loď, která se v polovině prosince vydala na stejnou trasu, přijal kapitán kvůli ochraně tři členy ozbrojené stráže. Palubu omotali ostnatým drátem, což je známá praxe plavidel cestujících v Rudém moři, Adenském zálivu, Arabském moři a Indickém oceánu. Ve vodách mezi Jemenem a Afrikou spatřili asi 50 pirátů na několika plavidlech. Nakonec nezaútočili. Ne vždy má ale loď takové štěstí. Jen v roce 2011 bylo u východní Afriky údajně zajato 372 členů posádky.

Piráti jsou sice děsiví, ale v současnosti představují pro posádky lodí menší riziko. Tváří v tvář raketám, bezpilotním letounům, útokům vrtulníků a dokonce i únosům je jedinou skutečnou možností vyslat tísňový signál a doufat v nejlepší.

Pro Arťoma, jehož mladá rodina uprchla z rodného Mariupolu, když v roce 2022 začaly ruské nálety, byl výbuch na palubě vzpomínkou na násilí, které sám zažil na Ukrajině. Jeho strach se rychle změnil v hněv, když zjistil, že jeho loď zvolila trasu přes Rudé moře místo delší, ale bezpečnější zajížďky kolem mysu Dobré naděje.

Nyní je námořník zpět na pevnině se svou rodinou. Očekává, že brzy opět odjede za další prací na lodi. Lidé jako on nemají pokaždé velkou kontrolu nad tím, kam je jejich práce příště zavede, ale je rozhodnutý pro jednu věc. „Pokud bych měl opět plout Rudým mořem, já do toho rozhodně nejdu,“ uzavírá Arťom podle Bloombergu.