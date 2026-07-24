Částka, kterou má Čche vyplatit své bývalé manželce Ro So-jong, je v Jižní Koreji rekordní. Je však výrazně nižší než zhruba miliarda dolarů (21 miliard Kč), o které se před soudním verdiktem spekulovalo.
Korea prožívá rozvod století. Šéf čipového kolosu vyplatí manželce rekordní sumu
„Range Rover z Temu“ dobyl Británii. Čínské značky už ovládají pětinu trhu
Čínské automobilky v Evropě posilují. V březnu se stal nejprodávanějším autem ve Velké Británii sportovně-užitkový vůz Jaecoo 7 svým vzhledem nápadně připomínající britský Range Rover. Zásadní rozdíl...
Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří
Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...
Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea
Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...
Na šampionátu došly dresy Nike. Značka promarnila svou šanci, tvrdí odborníci
Společnosti Nike řeší problém. Na fotbalovém šampionátu jí začaly docházet originální zápasové dresy. Značka vyprodala ty pro nejméně čtyři ze svých 16 sponzorovaných federací. Některé brazilské sady...
Koncentrace turistů jako ve Středomoří. Jak Praha začíná bojovat s overturismem
Před startem letošní letní sezony sestavila společnost BookRetreats.com žebříček turisticky nejvytíženějších středomořských ostrovů, kterému vévodí Malta, Lanzarote a Ibiza. Touroperátor zaměřený na...
Korea prožívá rozvod století. Šéf čipového kolosu vyplatí manželce rekordní sumu
Jižní Korea momentálně pozorně sleduje miliardářskou právní bitvu, pro níž se už vžilo označení rozvod století. V zatím posledním verdiktu soud v pátek nařídil předsedovi technologické skupiny SK...
Do Berouna za třináct minut až v roce 2044. Tunel z Prahy vyjde na 76 miliard
Jeden z nejdražších projektů na české železnici, tunelové spojení mezi Prahou a Berounem, se stavět bude, slíbil ministr dopravy Ivan Bednárik. A to i navzdory hledání úspor na českých drahách....
Čína zveřejnila exportní sankční seznam na společnosti z EU. Je mezi nimi i Tatra
Čína zařadila českou společnost Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily, na seznam 14 evropských firem, na které nově uvalila exportní omezení. Dotčeným podnikům...
Trumpovy obchodní války jsou zpět. Tentokrát za pomoci neznámých zákonů
Poté, co Nejvyšší soud zrušil Trumpova původní cla, prezident nyní představil složitý systém na pokračování své obchodní války. Nové sazby mají nahradit 10procentní clo, které uvalil na celosvětové...
Zmizelá čtvrtmiliarda. Majitelé solárů čekají na peníze ze zkrachovalé firmy
V září 2025 policie zahájila trestní stíhání bývalých majitelů firmy XSOLAR REUSE SYSTÉM (dříve REMA PV Systém), ze které mělo zmizet více než 250 milionů korun. Ani po více než roce tak tisíce...
USA zavedly nová cla. EU je označila za nepříjemné překvapení a chce vysvětlení
Spojené státy od pátku zavedly nový systém dovozních cel ve výši 10 a 12,5 procenta na zboží z přibližně šesti desítek zemí včetně Evropské unie. Nová opatření nahradila dočasná desetiprocentní cla,...
Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea
Film Odyssea režiséra Christophera Nolana je prvním celovečerním filmem natočeným výhradně kamerami IMAX. Potřebnou výbavu na promítání tohoto filmu ve formátu IMAX 70 mm má po celém světě jen 41...
Skoro čtvrt milionu lidí v Česku živí startupy. Jenže třetina míří do zahraničí
Inovativní byznys v Česku stabilně roste, zároveň ale čelí odlivu úspěšných firem do ciziny. Odcházejí nejen kvůli byrokracii, ale i nedostatku kapitálu. Přestože se daří podmínky zlepšovat, ostatní...
Evropské zásobníky se na zimu zaplnit nepovede, varoval šéf plynárenské firmy
Evropské unii se zřejmě nepodaří splnit cíl mít před zimou naplněné zásobníky plynu z 80 procent. „Je to kvůli napjaté situaci na trhu, která přinesla silnou konkurenci asijských odběratelů,“ řekl v...
Drama na palubě British Airways. Piloti se otrávili jídlem, jeden za letu zkolaboval
Britské aerolinky řeší mimořádný incident. Během letu British Airways z Indie do Londýna onemocněli všichni tři piloti. Příčinou byla zřejmě otrava jídlem. Stav jednoho byl tak vážný, že musel dostat...
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Zpátky nad sto dolarů. Ropa je nejdražší za dva měsíce
Cena ropy Brent se po dvou měsících znovu dostala nad 100 dolarů za barel. Může za to eskalace konfliktu na Blízkém východě, kde k bojům v Íránu přibyly i útoky rebelských Húsíů z Jemenu. Ti oznámili...
Stát získal z nových cel na balíčky desítky milionů. Většinu peněz posílá do EU
Od prvního července se levné balíčky ze zemí mimo Evropskou unii musejí proclít. Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu za pár desítek korun se tak prodražily o 3 eura za položku. Celní správa...