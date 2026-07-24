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Korea prožívá rozvod století. Šéf čipového kolosu vyplatí manželce rekordní sumu

Tomáš Ventura
  13:31

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Bývalí manželé Čche Tche-won a Ro So-jong na koláži snímků (26. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Jižní Korea momentálně pozorně sleduje miliardářskou právní bitvu, pro níž se už vžilo označení rozvod století. V zatím posledním verdiktu soud v pátek nařídil předsedovi technologické skupiny SK Čche Tche-wonovi, aby v rozvodovém řízení zaplatil 944 miliard wonů, tedy asi 13,5 miliardy korun. Případ přitáhl pozornost k miliardářovu podílu v druhém největším jihokorejském konglomerátu, jehož hodnota v posledních letech výrazně vzrostla díky rozmachu umělé inteligence.

Částka, kterou má Čche vyplatit své bývalé manželce Ro So-jong, je v Jižní Koreji rekordní. Je však výrazně nižší než zhruba miliarda dolarů (21 miliard Kč), o které se před soudním verdiktem spekulovalo.

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Korea prožívá rozvod století. Šéf čipového kolosu vyplatí manželce rekordní sumu

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