Trump je schopen rozpoutat válku i kvůli svému byznysu, říká investiční stratég

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Je tu geopolitická krize, dražší ropa i obavy z inflace, přesto akciové trhy znovu rostou. Ekonom a investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát v Rozstřelu na iDNES.cz vysvětlil, proč burzy konflikt na Blízkém východě přestaly děsit a proč za největší riziko považuje stagflaci. Popsal také, kam by dnes ukládal peníze, a hovořil i o tom, jak ovlivňuje světový byznys prezident USA Donald Trump.

Rozstřel

„Já se bojím, že ano.“ Přesně tak odpověděl ekonom a investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát na otázku, zda by mohl mít Donald Trump zájem rozpoutat válku i s ohledem na vlastní byznysové zájmy. Podle něj nejde jen o politiku, ale o mnohem širší problém, který zvyšuje nejistotu na trzích.

„Je to můj názor. On nehraje moc pro dobro Ameriky nebo společnosti, politika je pro něj stále něco jako byznys,“ dodal.

Hostem pořadu Rozstřel je ekonom Martin Mašát. (17. dubna 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Mašát, ekonom a investiční stratég investiční společnosti Partners. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (17. dubna 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Mašát, ekonom a investiční stratég investiční společnosti Partners. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (17. dubna 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Mašát, ekonom a investiční stratég investiční společnosti Partners. Pořad moderuje Vladimír Vokál. (17. dubna 2026)
Právě tato nepředvídatelnost je podle Mašáta jedním z faktorů, které dnes investoři musí zohledňovat. Nestačí sledovat inflaci, úrokové sazby nebo ceny komodit. Do hry vstupuje i chování jednotlivých lídrů a jejich motivace.

Trhy přes geopolitickou krizi rostou

Paradoxně přitom trhy v posledních týdnech rostou. Navzdory konfliktu na Blízkém východě se americké indexy vracejí k maximům a investoři se znovu obracejí k technologickým firmám. „Burzy si v jednu chvíli řekly, že konflikt v Íránu už nemá takovou váhu,“ popsal Mašát.

Připomněl, že Evropa je podle něj relativně soběstačná v dodávkách ropy a Spojené státy jsou dokonce jejím exportérem. Právě Amerika přitom podle něj určuje náladu na většině světových akciových trhů.

Rozhodující bylo, že se situace začala posouvat k jednání. „To už stačilo na to, aby burzy otočily směr,“ řekl Mašát. Americké indexy podle něj znovu míří k maximům a investoři se vrátili hlavně k technologickým titulům spojeným s umělou inteligencí.

Optimismus na burzách ale podle něj neznamená, že ekonomické problémy zmizely. Naopak varuje před růstem inflace. Dražší ropa a pohonné hmoty se podle něj teprve začnou propisovat do širších cen v ekonomice. „Očekává se, že inflace vyskočí až ke třem procentům,“ odhadl.

Inflace jako nová daň. A co sazby?

Podle něj jde především o nabídkovou inflaci. Jinými slovy, lidé neutrácejí proto, že by měli více peněz, ale proto, že musí platit víc za benzín, potraviny i služby. „Je to něco jako nová daň. Lidem zmizí peníze z peněženek, zbude jim méně peněz na ostatní produkty.“

Právě v tom vidí nebezpečí pro českou ekonomiku. Pokud by se k inflaci přidal slabý růst, mohla by přijít jedna z nejhorších kombinací. „Může vzniknout stagflace,“ upozornil. Česká národní banka je podle něj v obtížné pozici. Vyšší sazby by sice mohly inflaci brzdit, zároveň by ale mohly ještě více utlumit ekonomiku. Kdyby sám rozhodoval o sazbách, nyní by je neměnil. „Já bych nereagoval. Radši bych počkal, co se stane.“

Maďarsko čeká boj o moc. Šéfa diplomacie mohou obvinit z vlastizrady, říká politolog

V Rozstřelu se vrátil i k tomu, co se dělo na trzích v prvních měsících roku. Investoři podle něj nejprve opouštěli drahé technologické firmy a přesouvali peníze do zdravotnictví, průmyslu nebo menších společností. Po útoku na Írán se ale situace rychle otočila. „Teď, když už máme další čtvrtletí, jsou vítězem překvapivě technologie, kam se prostě investoři vrátili.“

Za pozornost podle něj stojí i střední Evropa. Zmínil zejména Polsko, jehož akciový trh podle něj výrazně roste. U Maďarska pak připustil, že změna politického kurzu by mohla přitáhnout část investorů, kteří dosud dávali přednost Česku nebo Polsku.

Zlato a kryptoměny? To není mé aktivum

Velmi kritický byl Mašát ke zlatu i kryptoměnám. U zlata připomněl, že při vypuknutí konfliktu se nechovalo jako klasický bezpečný přístav a naopak ztrácelo. „Pro mě to není investice, která by měla být nějakým základem investičního portfolia,“ řekl. Zlato podle něj nenese úrok ani dividendu a smysl dává nanejvýš jako pojistka do pěti procent portfolia.

Ještě ostřeji mluvil o kryptu. Označil ho za příběhové aktivum, jehož hodnota stojí hlavně na víře dalších investorů. „Já nevidím ani důvod, proč bych měl mít aktivum, které se mi ze dne na den změní o 10 procent,“ řekl. Ve vlastním investičním portfoliu podle svých slov žádné kryptoměny nedrží.

Česko líhní finančních technologií? Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Na otázku, kam dnes s penězi, byl naopak velmi konkrétní. Vedle kvalitních spořicích účtů doporučuje hlavně dluhopisové fondy postavené na českých státních dluhopisech. Ty podle něj nyní nabízejí zajímavý výnos. „Teď české státní dluhopisy nesou pět procent na deset let,“ uvedl. Pro běžného investora jsou podle něj vhodnější fondy než přímý nákup dluhopisů, protože nabízejí lepší dostupnost i likviditu.

Základní rada podle něj zůstává stejná: nepodléhat panice, nesázet vše na jeden příběh a diverzifikovat. Připomněl, že jen za poslední měsíce se nálada na trzích několikrát prudce otočila. I proto je podle něj nebezpečné sledovat každou zprávu a impulzivně reagovat.

Přes všechny nejistoty zakončil rozhovor optimisticky. Trhy podle něj už velkou část rizik vstřebaly a investoři si vždy najdou nový směr. „Já bych se toho nebál,“ uzavřel Mašát s tím, že dluhopisové fondy jsou nastavené na vysoké výnosy, akcie se po výkyvech vrátily zpět a koruna by měla dál posilovat.

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv.

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Trump je schopen rozpoutat válku i kvůli svému byznysu, říká investiční stratég

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonom Martin Mašát. (17. dubna 2026)

Je tu geopolitická krize, dražší ropa i obavy z inflace, přesto akciové trhy znovu rostou. Ekonom a investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát v Rozstřelu na iDNES.cz vysvětlil, proč burzy...

20. dubna 2026

Příliš křehké příměří. Cena plynu pro evropský trh opět roste

Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od rána roste. Reaguje tak na opětovný nárůst napětí na Blízkém východě a nové uzavření Hormuzského průlivu, kterým normálně prochází pětina světových...

20. dubna 2026  8:42

Pořád jsme ve fázi oprav, říká k byrokracii prezident Hospodářské komory Zajíček

Předseda hospodářské komory Zdeněk Zajíček

Byrokracie je v Česku věčné téma. Stěžují si na ni podnikatelé i lidé komunikující s úřady. Omezení úředničení slibuje před volbami prakticky každá politická strana, ale v praxi změna příliš...

20. dubna 2026  8:30

V brněnském Tesku našli dvě otrávené sklenice HiPP. Obsahovaly jed na krysy

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

V některých skleničkách dětské výživy od firmy HiPP v Rakousku, Česku a na Slovensku se objevil jed na krysy. Firma uvedla, že její maloobchodní partneři všechny výživy odstranili z prodeje. Panuje...

19. dubna 2026  9:38,  aktualizováno  20. 4. 8:28

Po dalším uzavření Hormuzského průlivu znovu prudce rostou ceny ropy

Tanker Callisto kotví v přístavu Sultan Qaboos, protože v Hormuzském průlivu...

Ceny ropy v pondělí prudce rostou. Děje se tak poté, co se o víkendu zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel klíčový Hormuzský průliv.

20. dubna 2026  7:39,  aktualizováno  7:54

Poradci ve střetu s ČNB. Nechtějí fixní výplaty

ilustrační snímek

Mezi finančními poradci a Českou národní bankou se rozhořel spor o systém odměňování. ČNB chce letos začít po poradenských firmách, které nabízejí investice, vymáhat dodržování evropské směrnice,...

20. dubna 2026

Tisíce tun brambor, které nikdo nechce. Česká úroda jde za pár korun do bioplynek

Premium
ilustrační snímek

Loňská úroda brambor byla o více než pět milionů tun meziročně vyšší, plochy brambor v EU se rozšířily o šest procent. Od podzimu je kvůli přebytkům trh prakticky zabetonovaný, líčí předseda Českého...

20. dubna 2026

Jižní Korea se kvůli válce odklání od fosilních paliv. Investuje do solárů

Pohled na hybridní minisíťovou stanici v městečku Doma, která je napájena...

Válka na Blízkém východě výrazně mění přístup asijských států k energetické politice. Jižní Korea v reakci na geopolitické napětí a zablokovaný Hormuz výrazně navyšuje investice do obnovitelných...

19. dubna 2026

Důležitá je změna myšlení, říká šéf Kodaku. Akcie rostou, firma oslovuje mladé

Generální ředitel společnosti Eastman Kodak Jim Continenza během udílení cen...

Společnost Eastman Kodak po letech strádání pozvolna obnovuje svůj zašlý lesk. Svědčí o tom i vývoj akcií, které v poslední době výrazně posílily. Obrat k lepším zítřkům nastartoval především...

19. dubna 2026

Konflikt na Blízkém východě zdražuje plasty. Krize nahrává alternativám

ilustrační snímek

Válka na Blízkém východě narušila dodávky surovin pro výrobu plastů a vyhnala jejich ceny na čtyřletá maxima. Někteří výrobci plastových obalů v Asii zvedají ceny a omezují výrobu. Krize naopak...

19. dubna 2026

Honba za prací začíná už během studia. Američané platí statisíce za kariérní kouče

pracovní porada

Obavy rodičů se po honbě za přijetím na vysokou školu často později změní v další cíl: první zaměstnání. V době, kdy absolventi narážejí na tvrdou realitu trhu práce, roste poptávka po kariérních...

19. dubna 2026

Ve sběru skončily spotřebiče o váze šesti žižkovských věží, potvrzuje firma

Na olomouckém sídlišti nově stojí kontejner na elektroodpad. Zdobí ho dominanty...

Společnost Electrowin vybrala v loňském roce na recyklaci 73 166 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což svou hmotností odpovídá šesti Žižkovským věžím. Celková míra sběru tak dosáhla 72,25 procent a...

19. dubna 2026

